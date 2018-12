Barcelone - Lionel Messi a reçu le cinquième Soulier d'Or européen de sa carrière

Lors de la cérémonie organisée par Marca, le numéro 10 des Blaugrana a été récompensé pour avoir inscrit 34 buts lors de la saison 2017-2018.

Auteur d'un triplé et de deux passes décisives à Levante dimanche soir, Lionel Messi vit une très belle fin d'année 2018 malgré sa cinquième place au Ballon d'Or. Lors d'une cérémonie organisée par le quotidien madrilène Marca, le capitaine du FC Barcelone a obtenu ce mardi une récompense qu'il connaît bien : le Soulier d'Or.

"Je me sens très bien physiquement"

Avec 34 buts inscrits en 2017-2018, le numéro 10 argentin a fait mieux que ses principaux concurrents, Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi ou encore Mohamed Salah. Lionel Messi a livré quelques mots après avoir remporté le cinquième Soulier d'Or européen de sa carrière. "Je me sens très bien physiquement, et j'essaie de prendre de moi au fil des années, et encore plus car les matches sont de plus en plus exigeants. Mais je travaille pour que tout continue comme cela."

Meilleur buteur (14 réalisations) de la Liga en 2018-2019, celui qui est aussi quintuple Ballon d'Or a pris un peu de recul sur sa carrière. "Je ne m'attendais pas à tout cela au début de toute ma carrière. Je profite et je travaille dans le meilleur club du monde. Je suis avec les meilleurs joueurs du monde, qui font que tout est plus facile, et que je puisse remporter un prix comme celui-ci."

Enfin, le joueur âgé de 31 ans a été interrogé sur l'échéance à venir en Ligue des champions, contre l'Olympique lyonnais. "C'est compliqué. Ce n'est peut-être pas l'une des équipes les plus fortes qui pouvaient nous affronter mais cela va être compliqué. Ils ont fait tomber Manchester City, l'une des équipes les plus fortes du monde, d'Europe. C'est une équipe qui va rendre la chose difficile. Nous avons beaucoup de matches avant cela, et cela ne va pas être facile