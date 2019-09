Barcelone - Lineker compare Messi et Maradona

Pour Gary Lineker, Lionel Messi est capable de faire "tout ce que Maradona pouvait faire et encore plus". Pour lui, Messi est plus meilleur.

Un ancien élément du Camp Nou a rendu hommage à Lionel Messi, en le mettant au-dessus de son éternel rival, Cristiano Ronaldo et un autre illustre joueur.



Lionel Messi "fait tout ce que Diego Maradona pouvait faire et plus encore", a affirmé Gary Lineker.

"Messi fait tout ce que Maradona était capable de faire. Son ratio de buts est assez proche d'un but par match, alors que celui de Diego est d'environ un sur deux, ce qui était encore très bon à l'époque. C'est un peu plus facile maintenant. Mais aussi, Messi est le meilleur dribbleur que j'ai jamais vu et il est le meilleur passeur que j'ai jamais vu. Diego a été excellent dans ces deux domaines, mais il faut tenir compte de la longévité pendant laquelle Messi l’a fait. Environ 15 ans au même niveau.



Je suis un grand fan de Ronaldo, mais regarder Messi me rend joyeux. Messi peut faire quatre ou cinq choses dans un match qui vous font vous lever de votre siège", a jugé Lineker dans un entretien accordé à talkSPORT.

Le Barca espère comme toujours compter sur Messi cette saison, un choc inattendu subi au cours de l'été ayant retardé le début de sa campagne 2019-2020.



Le numéro 10 a disputé son premier match officiel - 31 minutes de jeu - en milieu de semaine lorsqu'il a quitté le banc des remplaçants pour remplacer Ansu Fati lors du match nul du Barça 0-0 en contre le .