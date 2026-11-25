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Un article de presse a révélé, ce mercredi, un obstacle susceptible de compromettre le transfert du Marocain Yassir Zabiri vers l'un des grands clubs lors du prochain mercato d'hiver.

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Zabiri évolue au Racing Santander, en prêt de Rennes jusqu'à la fin de la saison en cours. Son départ cet hiver nécessiterait donc un accord entre les deux clubs au sujet des offres qu'il recevra en janvier prochain.

Selon le quotidien « AS », c'est le calme absolu au siège du Racing Santander, à El Sardinero, concernant la situation de Yassir Zabiri (21 ans), car le club sait que la décision lui appartient jusqu'au 30 juin prochain.

En octobre dernier, le même journal indiquait que Rennes ne pouvait pas mettre fin au prêt (qui ne comporte pas d'option d'achat), faute de clause permettant de rompre le contrat pendant le mercato d'hiver.

Auteur de 11 buts en 13 matchs sans tirer le moindre penalty, Zabiri est devenu une étoile montante de la Liga, où il exploite au mieux les occasions qui se présentent à lui, au point que seuls Raphinha et Mbappé le devancent au nombre de buts dans le championnat.

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Ces performances ont attiré tous les regards, et des clubs comme des agents ont commencé à se renseigner sur la possibilité de le recruter, que ce soit auprès du Racing, de Rennes ou de ses représentants de la société Unique Sports.

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Il convient de rappeler que l'international marocain appartient au Stade Rennais, qui l'a recruté en février dernier en provenance de Famalicão pour 10 millions d'euros, et auquel il est lié par un contrat jusqu'en 2029.

N'ayant quasiment pas joué la saison dernière, il était évident qu'il serait prêté l'été venu. Parmi les offres reçues (Marseille et Venise, entre autres), il a choisi le Racing Santander pour son style de jeu et pour sa passion du football espagnol, qu'il suit depuis l'enfance en tant que supporter notoire de Barcelone.

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Comme le sait le Racing Santander, l'intention du joueur est de terminer la saison à Santander, un engagement qu'il a pris l'été dernier.

Seule une offre exorbitante du Stade Rennais, susceptible de rapporter des millions de dollars au Racing, pourrait changer ces plans. Mais les hauts dirigeants du Racing, Manolo Higuera et Sebastián Ceria, ont arrêté leur stratégie depuis un moment et sont déterminés à ne pas négocier le départ des joueurs qu'ils jugent importants.

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Lors de la saison 2023/2024, ils ont tenu bon face au FC Séville dans le dossier Peque, en exigeant le paiement d'une clause de 4 millions d'euros ; ils ont ensuite fait de même avec Íñigo Vicente, Arana et Andrés Martín, puis l'été dernier avec Gustavo Puerta et Jorge Salinas.

Barcelone entre en scène

Les statistiques impressionnantes de Zabiri n'ont pas manqué d'attirer l'attention des grands clubs, puisque des médias ont rapporté que Barcelone suivait de près l'évolution de l'attaquant marocain , dont le nom est désormais très présent sur le marché des jeunes talents.

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L'intérêt de Barcelone ne semble pas à sens unique : Zabiri voue une admiration évidente au club catalan et rêve de porter un jour son maillot et de jouer au Camp Nou, ce qui pourrait donner une dimension supplémentaire à d'éventuelles négociations.