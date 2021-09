Barcelone : Laporta conforte Koeman dans ses fonctions

Le président barcelonais Joan Laporta a affirmé qu’il n’avait aucune intention de se séparer de Ronald Koeman.

Ronald Koeman peut dormir sur ses deux oreilles. Du moins, jusqu’à la prochaine contre-performance de son équipe barcelonaise. Le technicien néerlandais a reçu ce jeudi l’appui de son président Joan Laporta.

Alors qu’on prêt au cacique blaugrana l’intention de mettre son coach à la porte, ce dernier vient d’affirmer qu’il n’avait rien de tel. « L'avenir de Koeman ne sera pas décidé ce soir (ce jeudi, lors du match contre Cadix). C'est l'entraîneur du Barça et nous voulons que les choses se passent bien pour lui. »

Koeman reste…pour l’instant

Laporta a enchéri en indiquant que Koeman, même s’il est soumis à l’obligation de bien faire, n’a pas d’épée de Damoclès au-dessus de lui à chaque fois que le Barça se produit. « L'avenir d'un entraîneur, pas seulement Koeman, est évidemment déterminé par les résultats, et dans le cas du Barça également par le style de jeu de l'équipe. Mais Koeman est notre entraîneur et aujourd'hui nous sommes derrière lui », a-t-il tonné. Telle est la vérité du jour. Sera-t-elle la même le lendemain ? On n’ira pas jusqu’à le jurer, surtout s’il y a faux-pas contre Cadiz ce jeudi.

Koeman s’est présenté devant la presse pour un monologue mercredi. L’ancien sélectionneur des Oranje avait insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas faire des miracles, et qu’il faudra aux supporters se montrer très patients avec l’équipe et le club. Il avait aussi évoqué le vide qu’avait laissé Lionel Messi en partant.

Même s’il n’est « officiellement » pas menacé à son poste, Koeman reste dans une position très fragile. La presse ibérique continue de spéculer sur son éventuel licenciement et aussi sur les noms des entraineurs qui pourraient lui succéder. Ce jeudi, celui de Thierry Henry a fait irruption. Le Français garnit la liste des prétendants, dans laquelle figurent également Roberto Martinez, Andrea Pirlo, Xavi, Marcelo Bielsa, Antonio Conte, Philipp Cocu ou encore Erik Ten Hag.