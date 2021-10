Barcelone : Laporta annonce que Koeman va rester l'entraîneur

Le technicien néerlandais restera sur le banc du Barça quel que soit le résultat du choc de ce samedi soir face à l'Atlético, a affirmé le président.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, affirme que Ronald Koeman ne sera pas renvoyé de sitôt, insistant sur le fait que le Néerlandais a besoin de temps et que le club a confiance en sa capacité à changer les choses.

Les mauvais résultats en Liga et en Ligue des champions ont contribué au mécontentement des supporters. Les spéculations concernant la personne qui pourrait prendre la relève sur le banc de touche du Camp Nou ont été nombreuses, mais Laporta a affirmé que Koeman se verrait accorder plus de temps - au moins à court terme - pour permettre au Barça de retrouver un haut niveau de compétition.

S'adressant à la presse avant le choc contre l'Atlético de Madrid, le président a déclaré : "Ronald Koeman continuera d'être le manager du Barca, il mérite une marge de confiance. Koeman est un cule et une référence pour Barcelone. J'ai parlé avec lui et j'ai tiré mes conclusions. J'apprécie vraiment qu'il dirige le Barca dans une période difficile."

S'il ne fait aucun doute que Koeman est dans le dur pour obtenir des résultats positifs, l'entraîneur principal a été gêné par une série de blessures de joueurs de renom tels que Sergio Aguero, Ansu Fati et Ousmane Dembele pour n'en citer que quelques-uns.

Le récent retour au jeu de Fati avait donné au club une raison de se réjouir dans une période sombre. Laporta s'attend à ce que d'autres éléments positifs arrivent dans un avenir proche, à mesure que d'autres stars seront disponibles pour la sélection.

Il a ajouté : "Lorsque nos joueurs blessés seront rétablis, nous aurons plus d'atouts. [Koeman] a eu des moments de découragement mais il a retrouvé son esprit et maintenant que nos joueurs blessés sont en train de récupérer, il mérite d'avoir du temps et notre confiance."

Les questions sur le maintien en poste de Koeman avaient été d'autant plus répandues en raison des désaccords publics entre le patron et le président, mais Laporta insiste sur le fait que tous les échanges faits entre les deux n'ont été que pour le bien de tous.

"Il a été dit que nous avions une relation froide et ce n'est pas vrai, a affirmé Laporta. Nous avons une relation bonne et sincère. C'est une bonne personne et je crois qu'il pense la même chose de moi. Nous essayons tous de faire en sorte que les choses se passent pour le mieux."