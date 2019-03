Barcelone - La sixième Ligue des champions dépend de Lionel Messi

Exception faite de 2015 où le Barça avait gagné la Ligue des champions avec seulement deux buts de l'Argentin, son apport à toujours été déterminant.

Remporter la sixième de l'histoire de Barcelone : c'est le défi qui attend les Balugrana cette saison. Un exploit qui semble possible pour les Catalans, à condition que leur meilleur joueur, Lionel Messi, joue la phase finale à son meilleur niveau. L'Argentin a pris l'habitude de briller dans la phase de poules, mais il doit désormais en faire autant dans la deuxième phase de la compétition.

Depuis que Barcelone a remporté son dernier titre européen en 2015, le natif de Rosario à disputé 13 matches à élimination directe en Ligue des champions pour 7 buts marquer. Pour autant, l'équipe n'a plus dépassé les quarts de finale. C'est insuffisant pour un club qui est chaque année candidat à la victoire finale, mais qui ne parvient pas à élever son niveau de jeu quand c'est nécessaire, malgré une "Remuntada" historique il y a deux ans face au PSG, mais suivie d'une élimination contre la Juve au tour suivant.

De fait, Messi le leader de la formation Blaugrana - presque - depuis le début de sa carrière. En 2006 à peine 18 ans il n'avait pas disputé la finale contre , mais il était ensuite l'incontestable leader du vestiaire lors des succès de 2009 et 2011. Dans la foulée du premier triplé du club, Messi a toujours impressionné lors des phases finales avec ces deux titres supplémentaires, en 2009 et 2011. Depuis, l'équipe n'a passé les quarts de finale qu'à une seule occasion : en 2015 lorsqu'elle est allée au bout sous les ordres de Luis Enrique. Une période pendant laquelle le rival du a régné sur l'Europe, et qui correspondait à une baisse du rendement du capitaine argentin en phase à élimination directe.

Saison Passes décisives Tirs Buts Résultat final 2005-2006 0 4 0 Victoire 2006-2007 0 1 0 Huitièmes 2007-2008 0 4 2 Demies 2008-2009 0 5 4 Victoire 2009-2010 0 18 6 Demies 2010-2011 2 20 6 Victoire 2011-2012 2 18 8 Demies 2012-2013 0 4 3 Demies 2013-2014 0 5 2 Quarts 2014-2015 3 13 2 Victoire 2015-2016 0 6 3 Quarts 2016-2017 0 3 1 Quarts 2017-2018 1 9 3 Quarts 2018-2019 0 1 0 Huitièmes (en cours)

Il est donc évident que Barcelone a besoin de récupérer le meilleur Lionel Messi, celui qui influe directement sur le résultat de chaque match, pour être un favori à la victoire finale. Sans ses buts décisifs, le chemin est beaucoup plus difficile. Il n'est pas parvenu à trouver le chemin des filets lors du match aller à qui s'est terminé sur un match nul sans buts (0-0) et ce mercredi soir, avec un Nabil Fekir de retour, l'apport de Messi sera fondamental. L'Argentin et son équipe doivent une nouvelle fois prouver qu'ils font partie des favoris de toutes les compétitions qu'ils disputent.