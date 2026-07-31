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Abdelmawgood Samir

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Barcelone l'annonce officiellement : un talent italien s'échappe à Londres dans un transfert mystérieux

LaLiga
FC Barcelone
Espagne

Quelles sont-elles ?

Le club espagnol du FC Barcelone a annoncé, vendredi soir, le transfert de la jeune attaquante italienne Giulia Dragoni, 19 ans, à Chelsea, dans le cadre d'une opération attendue depuis plusieurs jours. La forteresse catalane perd ainsi l'un de ses talents prometteurs au profit de la Premier League.

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » avait révélé l'information mardi dernier, avant que le journal britannique « The Athletic » ne confirme par la suite que Chelsea était la destination finale de la joueuse, jusqu'à ce qu'un accord définitif soit conclu entre les deux clubs, ouvrant la voie à l'annonce officielle.

Les détails financiers de l'opération

L'annonce officielle n'a pas dévoilé le montant des indemnités de transfert, mais le quotidien « Mundo Deportivo » a indiqué que l'opération s'est faite pour une somme supérieure à 500 000 euros et n'excédant pas 600 000 euros en coûts fixes, assortie d'une série de clauses variables susceptibles d'augmenter ce montant à l'avenir en fonction des performances de la joueuse et de ses résultats avec le club londonien.

L'attaquante italienne a signé avec Chelsea un contrat de longue durée s'étendant sur 4 saisons, jusqu'à l'été 2030, avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire jusqu'en 2031, signe manifeste de la confiance du club anglais dans les capacités de la jeune joueuse et dans son potentiel futur.

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