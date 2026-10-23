Le journal catalan « Sport » a mis en lumière un paradoxe concernant le Portugais Bernardo Silva, qui a choisi le Real Madrid au détriment du Barça, après avoir été proche de porter le maillot catalan lors du dernier mercato estival. Il s'est retrouvé à aborder son premier Clasico sous le maillot du club merengue dans une situation qu'il n'avait pas anticipée, loin du onze de départ et sous la pression de la concurrence pour sa place au milieu de terrain.

Le quotidien, connu pour sa proximité avec le Barça, a souligné le revirement inattendu de la situation du milieu de terrain portugais, qui avait préféré rejoindre le rival traditionnel après un appel de José Mourinho, pour se retrouver quelques mois plus tard face à une réalité bien différente des attentes qui avaient accompagné son arrivée à Santiago-Bernabéu.

Bernardo avait mis un terme à un parcours de neuf saisons avec Manchester City, avant de rejoindre le Real Madrid dans le cadre d'un transfert libre. Sa grande expérience, sa qualité technique et sa capacité à organiser le jeu semblaient autant d'atouts lui offrant un rôle de premier plan dans le projet de Mourinho, mais les calculs de l'entraîneur portugais ne se sont pas déroulés comme prévu.

Bernardo a déclaré lors de sa présentation en tant que joueur du Real Madrid : « Quand le Real Madrid m'a appelé, je n'ai pas hésité. » Son choix est venu fermer la porte à son éventuel transfert au Barça et le place désormais face au club catalan sous le maillot de son rival historique, mais sa place au sein du club merengue a rapidement décliné.

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D'une recrue de premier plan à un joueur hors des plans de départ

Selon le rapport de Sport, Mourinho a d'abord compté sur Bernardo dans le onze de départ, avant que le retour d'Aurélien Tchouaméni et la stabilité d'Arda Güler au milieu de terrain ne compliquent sa situation. Le joueur portugais a ainsi perdu sa place et s'est contenté de quelques minutes dans plusieurs matchs.

Le recul de son rôle est allé jusqu'à une absence totale lors des rencontres face à Villarreal et Elche, signe de la difficulté qu'il éprouve à conserver une place fixe dans l'effectif du Real Madrid, malgré l'expérience acquise durant ses années à Manchester City.

Les chiffres reflètent l'ampleur de ce recul : après avoir été titulaire lors des deux premières journées, Bernardo n'a débuté que deux autres matchs sur les onze durant lesquels il était disponible, s'installant sur le banc des remplaçants à sept reprises.

Le recul de son temps de jeu s'est étendu à la sélection portugaise lors de la dernière trêve internationale, puisqu'il n'a disputé que huit minutes en quatre matchs, selon ce qu'indique le rapport.

Un but qui n'efface pas les points d'interrogation avant le Clasico

Malgré ce recul, Bernardo a eu l'occasion de retrouver le onze de départ face à Leipzig en Ligue des champions, mercredi, et il l'a saisie en inscrivant son premier but sous le maillot du Real Madrid lors de la victoire 4-1, dans une performance susceptible de lui donner un élan avant la rencontre face au Barça.

Mais ce but ne tranche pas pour autant les interrogations sur son rôle dans les calculs de Mourinho, en particulier en Liga, où sa présence est restée inférieure aux attentes au regard de son expérience et de son statut au moment de la conclusion du transfert.

La rencontre de dimanche s'annonce comme un test important pour Bernardo, qui doit prouver que son choix du Real était un pas vers un rôle plus important, et non le début d'une période où il se contenterait de regarder les plus grands matchs de la saison depuis l'extérieur du terrain.