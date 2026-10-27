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L’ancien attaquant de l’Argentine Maxi Lopez estime que Julian Alvarez a commis une erreur en rejoignant l’Atlético Madrid et qu’il aurait dû signer au FC Barcelone. L’ancien joueur de Catania affirme que des promesses non tenues dans la capitale espagnole freinent l’attaquant et qu’un transfert en Catalogne lui aurait permis de franchir un nouveau palier.

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Lopez remet en question le choix d'Alvarez

Lopez a publiquement remis en question la décision d'Alvarez de rester à l'Atlético. L'ancien joueur du Barça estime que son compatriote a fait le mauvais choix lors d'un mercato estival agité. Alvarez a fait les gros titres alors qu'il était avec la sélection argentine. Son avenir a fait l'objet de nombreux débats avant qu'il ne revienne dans la capitale espagnole pour jouer sous les ordres de Diego Simeone.

Lopez estime toutefois que le prolifique attaquant aurait été bien mieux dans un autre environnement. Selon lui, rejoindre un club comme le Barça aurait été le meilleur choix pour la carrière de la star sud-américaine.

Des promesses non tenues à l'Atlético

Le point le plus marquant de l'analyse de Lopez concerne de supposés problèmes en coulisses à l'Atlético. Il affirme que les dirigeants du club n'ont pas tenu les promesses initialement faites au joueur.

« À l'époque, il a cherché à quitter City pour obtenir du temps de jeu, parce qu'il avait à ses côtés l'autre, “l'autre extraterrestre” [Erling Haaland], et qu'il n'avait pas de place », a expliqué Lopez, cité par AS. « Il est allé à l'Atleti et a trouvé du temps de jeu. Ensuite, il y a eu une discussion avec les dirigeants, des choses ont été dites et ils lui ont promis quelque chose qui n'a pas été tenu par la suite. »

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Lopez a insisté sur le fait qu'Alvarez a besoin d'un système parfaitement adapté à ses qualités : « Il est le numéro 9 de l'équipe nationale argentine, c'est pourquoi j'aurais aimé le voir à Barcelone. Honnêtement, j'aurais aimé le voir dans une autre équipe cet été, parce que cela lui permettrait de progresser davantage. »

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Une bonne connaissance du système de Simeone

Lopez connaît particulièrement bien les exigences du système tactique de Simeone. Les deux hommes ont travaillé ensemble lors de la saison 2011, au club italien de Catania. Si Lopez respecte les accomplissements de son ancien entraîneur, il n'est toujours pas convaincu que ce système convienne à Alvarez.

« J'exprime une préférence personnelle et ce que j'envisage pour l'évolution de Julian, a déclaré Lopez. Et moi, j'irais à Barcelone. Je pense qu'il faut tirer son chapeau à Cholo pour ce qu'il a fait avec l'Atleti, parce que, quand je suis arrivé en Espagne, l'Atlético ne luttait pour rien. Il a reconstruit le club. Mais pour le jeu de Julian, j'irais dans une équipe qui joue mieux et, pour moi, Barcelone joue mieux. »

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À la recherche du succès dans la capitale

Malgré les spéculations autour de son avenir au club, Alvarez doit désormais se concentrer sur ses performances sur le terrain. L'attaquant argentin reste un élément essentiel des plans de Simeone pour la saison en cours. Jusqu'ici, il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en neuf apparitions, toutes compétitions confondues.