Barcelone - Jordi Alba : "Lionel Messi est au-dessus de tous les autres avec une marge énorme"

Le latéral gauche des Blaugrana a loué son capitaine qui est dans une forme étincelante avant la demi-finale retour de C1 contre Liverpool ce mardi.

Dans un entretien accordé à Football, Jordi Alba s'est exprimé longuement sur Lionel Messi mais sur d'autres sujets également. Le latéral gauch du Barça s'est ainsi penché sur la saison rayonnante de son capitaine qui a lancé les siens vers la finale de la grâce à son doublé inscrit en demi-finale aller contre (3-0).

L'international espagnol estime ainsi que le numéro 10 argentin a su rester le même au fil des années tout en élevant son niveau. "Pour moi, il n'a pas changé. Notre relation a toujours été la même, elle est très bonne. (...) Avec Messi, cela fait sept ans qu'on joue ensemble. Il a fait de moi un meilleur footballeur."

L'article continue ci-dessous

"Pour ce qui est du football, il est encore meilleur qu'avant, alors que ça pouvait sembler impossible car il était déjà le meilleur du monde ! Il est au-dessus de tous les autres footballeurs avec une marge énorme." Toutes compétitions confondues cette saison, Lionel Messi a inscrit 48 buts et délivré 22 passes décisives en 48 apparitions.

Concernant sa place dans le vestiaire du Barça, Jordi Alba pense qu'il est un bon camarade et n'hésite jamais à détendre l'atmosphère. "J'aime faire des blagues et mettre l'ambiance dans le vestiaire. C'est fondamental, quand on sait le temps qu'on passe tous ensemble. Ça rend le quotidien plus amusant et plus agréable."

"Le noyau dur de l'équipe est là depuis pas mal d'années maintenant et je fais partie des plus anciens, désormais. J'ai énormément grandi dans ce club."