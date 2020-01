Barcelone - Iniesta évoque la possibilité d'entraîner le club avec Xavi

L'actuel entraîneur d'Al Sadd pourrait bien revenir un jour en Catalogne dans la peau d'un entraîneur. Avec son compère du milieu à ses côtés ?

Andrés Iniesta s'est déclaré ouvert à la possibilité de s'assoir un jour sur le banc du Barça aux côtés de son ancien coéquipier chez les Blaugrana.

Xavi a récemment refusé de prendre le poste au Camp Nou, avant que ce dernier ne soit donné à Quique Setien. Les deux joueurs avaient quitté la Catalogne au crépuscule de leur carrière, l'un rejoignant le - où il est aujourd'hui devenu entraîneur - et l'autre le Vissel Kobe au .

"Un partenariat entre Xavi et Iniesta ne semble pas mal du tout, mais ce n'est pas possible pour le moment", a ainsi déclaré le vainqueur de la Coupe du Monde à Radio Marca. Je n'ai pas dit que j'aimerais entraîner une équipe en particulier, mais avec le temps, l'idée de devenir entraîneur devient de plus en plus séduisante.

"J'aimerais que Xavi entraîne le Barca à tout moment, mais il faut tenir compte de ses sentiments ou de ses projets. Je pense que Xavi sera de retour au Barca tôt ou tard, mais je ne sais pas quand."

La question lui a également été posée de savoir s'il pouvait imaginer Gerard Piqué ou Carles Puyol prendre des responsabilités en tant que présidents ou directeurs sportifs pour les Blaugrana. "Je crois sincèrement qu'un jour, ces joueurs devront revenir au club, même si je ne sais pas à quels postes, a-t-il déclaré. Cela dépend de leurs capacités, de ce qu'ils représentent et de la qualité du travail qu'ils peuvent faire dans le club où ils ont passé toute leur vie."

Mais Iniesta n'est pas pressé de suivre les traces de ses pairs qui se sont lancés dans une carrière d'entraîneur, le milieu de terrain ne sachant pas s'il continuera à jouer au football au-delà de ses deux dernières années de contrat.

"Je ne sais pas quand je prendrai ma retraite. Mais en ce moment, je me sens vraiment bien, j'ai faim et je suis excité. J'ai beaucoup apprécié cette année et je pense qu'il faudra prendre année après année. J'ai toujours l'envie de m'entraîner, de jouer et de m'amuser. La motivation est toujours là et c'est le plus important. Je suis tout à fait bien comme ça et de la manière dont les choses se passent."