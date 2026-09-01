Le FC Barcelone a affirmé que le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a commencé à récolter les fruits de son excellent niveau affiché durant la préparation de la saison, après avoir disputé son tout premier match officiel sous les couleurs de l'équipe première face au Rayo Vallecano, hier, en championnat d'Espagne.

Le site officiel du club catalana précisé que la participation de Hamza constituait une récompense méritée après sa prestation remarquée lors des matches amicaux et des entraînements, lui qui a terminé la préparation en tant que meilleur buteur de l'équipe avec quatre réalisations.

L'attaquant égyptien est entré en jeu dans les dernières minutes de la rencontre, en remplacement de Raphinha, et était présent sur le terrain lorsque le Barça a inscrit son cinquième but, contribuant ainsi à conclure le match par une nouvelle victoire de l'équipe sur le score de 5-2.

Le FC Barcelone a souligné que les derniers mois ont été exceptionnels dans la carrière du joueur, lui qui avait rejoint le club sous forme de prêt la saison passée en provenance d'Al Ahly, avant que son contrat ne soit transformé en transfert définitif cet été. Il a par ailleurs participé avec la sélection égyptienne à la Coupe du monde 2026, bien qu'il évoluait encore avec l'équipe des moins de 19 ans.

Le club a ajouté que cette première apparition officielle a offert à Hamza une place dans les annales de l'histoire, puisqu'il est devenu le premier joueur égyptien à porter le maillot du FC Barcelone lors d'un match officiel.

Le Barça a également relevé que Hamza est devenu seulement le troisième joueur égyptien de l'histoire du championnat d'Espagne, marchant ainsi sur les traces d'Ahmed Hossam « Mido », premier Égyptien à disputer des matches en Liga sous les couleurs du Celta Vigo, et de Haitham Hassan, qui a joué avec le Real Oviedo lors de la saison passée.

Le club a conclu son rapport en affirmant que les débuts officiels de Hamza Abdelkarim représentent une nouvelle étape dans sa carrière, après les performances remarquées qu'il a affichées depuis son intégration à l'équipe première durant la préparation.