Barcelone, Guardiola séduit par les pistes Neymar et Griezmann

L'entraîneur des Citizens a commenté les rumeurs concernant les possibles recrues du FC Barcelone. Il a également parlé de Rodri, la cible de City.

Le est prêt à se montrer actif cet été. Antoine Griezmann et Neymar sont notamment les deux gros noms annoncés dans le viseur du club catalan. S'il est peu probable de voir le Barça recruter les deux attaquants lors du mercato estival pour des raisons financières. Présent lors de l’inauguration d’un terrain du côté de la banlieue de Barcelone, Pep Guardiola a été questionné sur la possibilité de voir un tel duo se former.

"Tout dépend de l'idée que vous avez à l'esprit avec le directeur sportif et l'entraîneur. Les bons joueurs sont toujours les bienvenus dans toutes les équipes. Neymar et Antoine Griezmann, ces deux joueurs sont très bons. Ce que je pense du retour de Neymar ? Je ne vais rien dire, cela ne m'appartient pas. Cela appartient à Barcelone. Je vis dans ce club depuis longtemps et je ne veux pas qu'une opinion soit mal interprétée", a indiqué Pep Guardiola.

Guardiola botte en touche pour Rodri

L'entraîneur espagnol a écarté un retour au Barça en tant que président du club : "Je retournerai à Barcelone tôt ou tard. Mais en tant que président, oubliez ça. Pour être président, vous devez savoir ce que vous faites et être prêt; il faut avoir des connaissances que je ne possède pas. J'essaie d'être un bon entraîneur; cela ne s'est pas mal passé au cours de cette décennie. Je retournerai à Barcelone pour y vivre, tôt ou tard".



Interrogé sur la possibilité de voir Rodri, le milieu de terrain de l'Atletico Madrid, annoncé avec insistance du côté de qui serait prêt à payer la clause libératoire du joueur, Pep Guardiola a préféré botter en touche, sans donner le moindre indice : "Je n'ai aucune idée si Rodri va venir à Manchester City, vous verrez. C'est un excellent joueur. Marco Asensio ? Il n'y a aucune chance que Manchester City le signe".

Pour le moment, Manchester City s'est montré calme sur le mercato estival. Les Citizens sont toutefois annoncés comme fortement intéressés par Rodri, le milieu de l'Atletico Madrid, mais aussi par Harry Maguire, défenseur de Leicester. Du côté des départs, David Silva a annoncé qu'il va quitter le club à l'été 2020 tandis que Vincent Kompany a quitté les Citizens au terme de son contrat pour rejoindre .