Barcelone - Griezmann doit s'impliquer plus pour Valverde

L'entraîneur catalan est revenu sur les débuts de son nouvel attaquant à Bilbao (0-1) et attend plus d'implication de sa part dans le jeu blaugrana.

L'entraîneur du Barça, Ernesto Valverde, a estimé qu'Antoine Griezmann devait jouer un rôle plus important dans le jeu de son équipe après la défaite inaugurale à Bilbao (0-1). L'attaquant de 28 ans, arrivé cet été en provenance de l' pour 120 millions d'euros, disputait son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs à San Mamés. Il n'est pas parvenu à faire la différence alors que son équipe ne pouvait compter sur Messi, forfait, et que Luis Suarez a dû sortir sur blessure en première période.

"S'il est proche de la surface, il est décisif et se déplace bien. Mais il vous faut dominer le match pour que cela arrive, a ainsi déclaré Valverde. En le mettant sur le côté gauche, on sait qu'on va se concentrer sur le but, mais nous avons une équipe et des joueurs qui peuvent gérer le match. Bien sûr, il sait que nous attendons beaucoup de la part de nombreux joueurs et il doit chercher à être davantage présent dans le match."

Luis Suarez a pour sa part été contraint de sortir après avoir notamment heurté le poteau. "Il a un problème musculaire, a précisé Valverde. Nous devons attendre les résultats. En seconde période, quand nous étions proches de la surface de l'Athletic, il nous a manqué."

Les Catalans se sont finalement inclinés sur une réalisation d'Aritz Aduriz, tout juste entré en jeu. "Avec Aduriz, chaque ballon dans les airs est un danger et il a marqué", n'a pu que constater l'ancien boss de Bilbao.

Antoine Griezmann : "Il va falloir changer les choses"

De son côté, le champion du monde s'est projeté sur le prochain match, dimanche 25 août au Camp Nou face au Bétis Séville. "Nous sommes souvent parvenus dans leurs 30 derniers mètres mais ensuite, il a manqué ce qui est le plus difficile dans le football : cette passe, ce débordement, ce centre... Nous n'y sommes pas parvenus ce soir [vendredi], mais nous avons du temps devant nous", a-t-il affirmé au coup de sifflet final.

"La est longue et il faut changer les choses dès le prochain match. Le ballon n'a pas voulu rentrer et c'est la seule chose qui importe. C'est une défaite mais il faut garder le cap, travailler pour nous améliorer. C'est la seule manière de progresser."