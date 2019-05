Barcelone - Frenkie de Jong : "Messi ? Je pense que je lui donnerai tout le temps le ballon"

Après avoir remporté le championnat des Pays-Bas, le milieu de l'Ajax a évoqué sa future arrivée au Barça et son futur coéquipier, Lionel Messi.

Mercredi soir, Frenkie de Jong a remporté le doublé coupe-championnat avec le sacre de l' assuré en Eredivise sur la pelouse de De Graafschap (4-1). Il s'agissait du dernier match sous les couleurs du club néerlandais pour le milieu de terrain de 22 ans qui rejoindra au 1er juillet le .

L'hiver dernier, les dirigeants des Blaugrana avaient sécurisé sa signature en déboursant près de 85 millions d'euros (bonus compris). En attendant peut-être Matthijs De Ligt et Antoine Griezmann, Frenkie de Jong va changer de dimension en rejoignant le Barça.

''Je ne vais pas changer ma manière d'être, peu importe s'il y a plus de projecteurs à Barcelone. Je suis curieux de me rendre là-bas et je suis pressé d'apprendre des meilleurs'', a commenté l'international néerlandais au micro de Fox Sport après le titre validé en championnat.

Concernant ses futurs coéquipiers, l'ancien joueur de Willem II a eu quelques mots pour Lionel Messi, un partenaire dont il est pressé d'évoluer à ses côtés. ''Je serai très ému de le voir à l'entrainement, je crois que je vais tout le temps lui donner la balle."