Barcelone, Frenkie De Jong explique pourquoi il a refusé Tottenham

Le grand espoir du football néerlandais a expliqué pourquoi il a refusé de rejoindre les Spurs l'été dernier.

Le feuilleton Frenkie De Jong aura fait couler beaucoup d'encre l'hiver dernier. Le grand espoir du football néerlandais était courtisé par les plus grands clubs européens après ses prestations plus que prometteuses avec l' Amsterdam mais aussi lors de la Ligue des Nations avec les . Annoncé notamment au PSG, Frenkie De Jong a choisi de s'engager avec le qu'il rejoindra l'été prochain.

Mais la destinée de Frenkie De Jong aurait pu être tout autre. En effet, l'été dernier, a voulu enrôler le prodige néerlandais mais ce dernier a refusé de quitter l'Ajax. Dans une interview accordée à Four Four Two, l'international néerlandais est revenu sur son choix de ne pas rejoindre les Spurs. Il a expliqué les raisons de son refus : "Ce n'était pas le bon moment, je n'avais pas fini mon histoire à l'Ajax et je n'avais pas joué toute la saison dans ma position".

"J'ai toujours voulu jouer au Barça"

L'article continue ci-dessous

"J'étais aussi blessé à ce moment-là, alors j'ai pensé: 'Pas encore'. Je pensais que je devrais rester à Ajax pendant une autre année, ou peut-être plus. Tottenham ? J'ai considéré cette offre longuement et cela a été difficile. Je vois que Tottenham est un club très stable qui ne peut que s’améliorer. Ils offrent des opportunités aux jeunes joueurs et je considère Mauricio Pochettino comme un entraîneur qui améliore vraiment ces jeunes joueurs. J'aime le style de football qu'ils pratiquent. Je pense qu'il se serait adapté à mon jeu", a admis Frenkie De Jong.

Finalement, le Néerlandais rejoindra le FC Barcelone, son club de rêve : "J'ai toujours voulu jouer au FC Barcelone. L'argent qu'ils ont promis d payer à l'Ajax m'a montré à quel point ils étaient sérieux. Bien sûr, cela ne signifie pas que je vais jouer dans le onze de départ dès le début, mais tout à Barcelone est magnifique. Ma famille a convenu que je devais essayer et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y réussir".

Avant de penser à la prochaine saison et à ses débuts avec le FC Barcelone, Frenkie De Jong a encore une saison à terminer avec l'Ajax. Le Néerlandais aura à coeur d'aider son club à dépasser le afin de remporter pour la première fois de sa jeune carrière l'Eredevisie, mais aussi de briller encore en lors du quart de finale face à la .