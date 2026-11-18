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Un autre jeune joueur qui s’illustre en Serie A pourrait quitter le championnat italien. Il s’agit de Juan Rodriguez, jeune défenseur de Cagliari qui figure dans le viseur de Barcelone.

La nouvelle a été rapportée par le quotidien catalan Sport et les rumeurs ont aussitôt été reprises et alimentées en Uruguay, le pays de Rodriguez, où l’on évoque avec insistance un possible avenir en Liga pour le joueur né en 2005.

En Espagne, on en est donc convaincu : Barcelone suit Rodriguez depuis des mois. Ancien joueur de Penarol et tout juste débutant en sélection après sa convocation par Diego Forlan, le défenseur s’est fait une place de plus en plus importante dans le onze de Pisacane. Entré discrètement dans la rotation de Cagliari, il est vite devenu un titulaire indiscutable. Dès la saison passée, il a montré qu’il était prêt pour la Serie A, s’offrant plusieurs satisfactions, comme le but qui a condamné l’AC Milan à la Ligue Europa. Une progression confirmée au cours de ces premiers mois de la saison.

À 21 ans, Rodriguez compte déjà 25 apparitions en Serie A avec Cagliari, qui a également dû verser 500 000 euros au club uruguayen après la réalisation de certains bonus prévus par une clause liée à ses performances lors de son transfert, qui avait coûté un peu moins de 5 millions de dollars. Au moment de la vente, Penarol s’était par ailleurs réservé 20 % d’une future revente.

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Également au centre de l’attention en Uruguay, Rodriguez a révélé à ESPN qui avait été son mentor : « Quand je suis arrivé, Yerry Mina m’a aidé à m’adapter. C’était un peu comme s’il m’avait pris sous son aile. » Puis, auprès d’El Espectador Deportes, il a ajouté : « Je suis concentré sur Cagliari et l’Uruguay, je ne sais rien des rumeurs sur un intérêt de Barcelone. »

Il sera donc temps d’en reparler. Pour l’heure, l’intérêt de Barcelone ne s’est traduit ni par de véritables négociations formelles ni par une offre. Des représentants de Barcelone étaient toutefois présents à la Bombonera vendredi dernier, lors de la victoire 2-1 de l’Uruguay contre l’Argentine, pour observer de près le défenseur, qui n’est finalement pas entré en jeu lors de ce match.

En Italie aussi, plusieurs clubs le suivent, de la Juventus à l’Inter, qui avait envoyé des observateurs pour suivre sa progression. Les grands clubs italiens devront toutefois agir vite pour devancer Barcelone.