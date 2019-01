Barcelone - Faute ou pas faute ? Le but controversé de Luis Suarez contre Leganés fait débat en Espagne

Les avis divergent à propos du but de l'attaquant uruguayen qui a donné l'avantage dimanche soir aux Blaugrana face à Leganés (succès final 3-1).

Alors que Barcelone et Leganés étaient à éaglité à un quart d'heure de la fin dimanche soir, Luis Suarez a donné un avantage décisif aux siens de manière peu académique. Au duel avec le portier adverse Iván Cuéllar, l'attaquant uruguayen aurait pu voir son but refuser pour une faute après utilisation de l'arbitrage vidéo. Finalement, son geste n'a pas été sanctionné et le Barça a viré en tête.

¿Es legal el gol de Luis Suarez?



¿Teatro de Cuellar?pic.twitter.com/TLd30SFVX5 — RETAbet (@RETAbet) 21 janvier 2019

Ernesto Valverde a expliqué que pour lui, c'était un but légal: "C'est un but valide, il ne touche pas le gardien (...) Il y a moins de marge d'erreur mais il y aura toujours de la controverse parce qu'il y a des gens intéressés, il y aura toujours des erreurs, le problème est l'acceptation de l'erreur, cela ne se terminera pas avec le VAR ni avec un robot qui arbitre."



De son côté Jordi Alba estime que la bousculade n'était pas illicite de la part de son coéquipier. "Je pense qu'il y a un contact entre Luis Suárez et le gardien, mais il joue au ballon avant, pour moi ce n'est pas une faute (...) Cuellar est un excellent gardien, il donne beaucoup à Leganés", a indiqué l'international espagnol.

"Barcelone n'a pas besoin de ce type d'action pour avancer"

Évidemment, du côté de Leganés, le point de vue était bien différent. Pour l'entraîneur du club classé 14e en Liga, l'intervention de Luis Suarez était plus que limite. "Il est clair que Suárez percute Cuéllar, il y a un contact avec le gardien de but dans cette zone. Barcelone n'a pas besoin de ce type d'action pour avancer dans ce championnat", a fustigé Mauricio Pellegrino.