Le Barça domine nettement le Racing Santander dans les dernières confrontations, à la veille de la rencontre entre les deux équipes, ce mercredi, lors de la sixième journée de Liga.

Selon le réseau Opta, spécialisé dans les statistiques, le Barça n'a pas perdu face au Racing lors de ses 17 derniers matches en championnat d'Espagne, avec 14 victoires pour 3 nuls. Il s'est également imposé lors des 7 dernières confrontations et a gardé sa cage inviolée lors des 5 dernières, sa plus longue série de victoires face à lui en championnat d'Espagne.

Le Barça est l'équipe face à laquelle le Racing Santander a subi le plus de défaites à l'extérieur dans l'histoire de ses participations au championnat d'Espagne, après avoir perdu 37 de ses 44 matches, pour deux victoires et 5 nuls. Il a également encaissé le plus grand nombre de buts à l'extérieur face à lui, soit 133 buts.

Le Barça a par ailleurs été la dernière équipe face à laquelle le Racing Santander a encaissé 8 buts ou plus lors d'un même match dans la compétition, lorsqu'il s'était incliné 8-0 en avril 1962.

Le Barça a perdu 3 de ses 8 derniers matches disputés en championnat d'Espagne un mercredi, pour 5 victoires, tandis que le Racing Santander n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses 8 derniers matches dans la compétition ce jour-là, en plus de 3 nuls et 4 défaites.

Le Barça a remporté ses cinq premiers matches en championnat d'Espagne lors de la saison 2026-27, et lors de 4 des 5 occasions où il a gagné ses 6 premiers matches d'une saison dans la compétition au XXIe siècle, il a terminé la saison sacré champion, à l'exception de la saison 2013-14 qu'il a achevée à la deuxième place.

Le Racing Santander a récolté 7 points après ses 5 premiers matches en championnat d'Espagne lors de la saison 2026-27, avec deux victoires, un nul et deux défaites, soit le meilleur total réalisé par l'équipe à ce stade d'une saison dans la compétition depuis la saison 2005-06, lorsqu'il avait également totalisé 7 points avec deux victoires, un nul et deux défaites.

Le Barça possède le onze de départ le plus jeune du championnat d'Espagne cette saison, avec une moyenne d'âge de 23 ans et 356 jours. Son dernier match face à Levante a été la deuxième fois seulement que Hansi Flick n'apporte aucune modification à son onze de départ en championnat par rapport au match précédent, après la rencontre face à Gérone en septembre 2024, en excluant les matches de la journée inaugurale.

Lamine Yamal, joueur du Barça, a inscrit 6 buts en championnat d'Espagne lors de la saison 2026-27, son meilleur total après les 5 premiers matches d'une saison dans la compétition.

Il a également marqué lors de 3 matches consécutifs, mais il n'avait jamais marqué lors de 4 matches consécutifs en championnat d'Espagne.

Raphinha, joueur du Barça, a été impliqué sur 9 buts en championnat d'Espagne lors de la saison 2026-27, avec 6 buts et 3 passes décisives, soit le plus grand nombre de contributions pour un joueur après les 5 premiers matches de son équipe dans une saison de la compétition depuis Lionel Messi lors de la saison 2017-18, lorsqu'il avait été impliqué sur 10 buts, avec 9 buts et une passe décisive.

Yassine Bounou... Yasser Zabiri, joueur du Racing Santander, a inscrit 5 buts en 5 matches en championnat d'Espagne lors de la saison 2026-27, établissant un record pour un joueur du Racing après les 5 premiers matches d'une saison dans la compétition au XXIe siècle.

José Alberto López, entraîneur du Racing Santander, a perdu son unique confrontation précédente face au Barça toutes compétitions confondues, sur le score de 0-2 en Coupe du Roi en janvier de cette année.

Seuls deux entraîneurs ont réussi à s'imposer lors de leur premier match en championnat d'Espagne avec le Racing face au Barça au XXIe siècle : Gregorio Manzano en 2001 sur le score de 4-0, et Lucas Alcaraz en 2004 sur le score de 3-0.



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