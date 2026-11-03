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Le FC Barcelone a surclassé Aston Villa (3-0) au Spotify Camp Nou, grâce à un Lamine Yamal étincelant d’entrée et à un doublé de Raphinha. Sur le plan tactique, le 4-2-3-1 fluide de Hansi Flick a exploité les espaces dans le dos de la ligne défensive haute d’Unai Emery, disciplinée mais vulnérable.

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Au Spotify Camp Nou, l’opposition tactique mettait aux prises la verticalité incessante du FC Barcelone et la structure défensive rigide d’Aston Villa. Flick cherchait à contrôler le match grâce à des transitions rapides et à des surnombres dans les demi-espaces, en s’appuyant sur la créativité de Pedri et de Lamine Yamal pour désorganiser le bloc compact de Villa. En maintenant également une ligne défensive haute, le Barça entendait réduire les espaces et provoquer des pertes de balle dans le dernier tiers du terrain.

Unai Emery était, à l’inverse, venu avec un plan axé sur la solidité défensive et les contre-attaques verticales. L’objectif principal de Villa était de conserver un bloc médian resserré pour empêcher Barcelone de passer dans l’axe, tout en cherchant à exploiter la vitesse de Nicolas Jackson en contre. Mais ce plan a été compromis dès la septième minute, obligeant Villa à courir après le score et ouvrant, malgré lui, les espaces qu’il était censé protéger.

Le dispositif tactique du FC Barcelone

Flick a aligné un 4-2-3-1 qui se transformait plutôt en 2-3-5 avec le ballon. Le double pivot formé par Rodri et Fermin Lopez permettait aux latéraux, Joao Cancelo et Gerard Martin, de monter et d’occuper la largeur. La consigne tactique principale était de créer des situations de un contre un pour Yamal sur le flanc droit. Elle a porté ses fruits à la 7e minute, lorsque Yamal a ouvert le score en exploitant le côté gauche de Villa.

Les déclencheurs du pressing barcelonais étaient très précis : chaque fois que le ballon parvenait au double pivot de Villa, composé de Kamara et Gomes, les quatre joueurs offensifs du Barça lançaient un pressing coordonné, chacun prenant un adversaire, pour forcer de longs ballons que Pau Cubarsi récupérait sans difficulté.

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Pedri orchestrait la construction du jeu, décrochant constamment entre les lignes pour faire progresser le ballon. Raphinha, ailier gauche sur le papier mais souvent attiré vers l’axe, jouait le rôle de deuxième attaquant. Ses déplacements ont été déterminants sur les deuxième et troisième buts, car il a exploité les espaces créés par les appels de Fermin Lopez destinés à attirer les défenseurs. Défensivement, Barcelone évoluait avec une ligne extrêmement haute, qui a placé Villa hors-jeu à trois reprises et limité les visiteurs à un seul tir cadré sur neuf tentatives.

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Le dispositif tactique d’Aston Villa

Emery a répondu au 4-2-3-1 de Barcelone par le même système, mais avec une application très différente. Villa veillait à réduire les espaces, horizontalement comme verticalement, entre ses lignes défensive et médiane. Matty Cash et Ian Maatsen avaient pour consigne de ne pas trop monter afin de contenir les joueurs de couloir barcelonais, mais Maatsen a rapidement souffert face aux dribbles de Yamal. Avec le ballon, Villa cherchait à passer par Boubacar Kamara pour trouver John McGinn et Emiliano Buendia dans les intervalles, mais le contre-pressing barcelonais les a souvent submergés.

Le plan reposait largement sur les qualités athlétiques de Nicolas Jackson pour étirer la défense du Barça. Si Villa a obtenu huit corners, son manque d’efficacité dans le dernier tiers du terrain était manifeste : son total de xG n’a atteint que 0,78, contre 1,96 pour Barcelone. La ligne défensive haute, caractéristique du Villa d’Emery, a fini par causer sa perte.

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Avec la fatigue et le besoin grandissant d’égaliser, la distance entre les défenseurs et le gardien Zion Suzuki s’est accrue, permettant à Raphinha de prendre la profondeur sur ses deux buts inscrits en seconde période.

La bataille tactique

Le match s’est joué dans les demi-espaces. La décision de Flick de laisser une grande liberté à Raphinha s’est révélée gagnante. En repiquant dans l’axe, Raphinha plaçait les défenseurs centraux de Villa, Victor Nilsson Lindelof et Pau Torres, face à un choix délicat : sortir sur lui et laisser de l’espace dans leur dos, ou reculer et lui permettre de recevoir entre les lignes. Ils ont choisi la seconde option pendant une grande partie de la première période, mais la pression continue a fini par désorganiser leur bloc.

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Le pari tactique d’Emery a été de conserver une ligne haute même après l’ouverture du score. Il misait sur la capacité de son équipe à mettre les Barcelonais hors-jeu, mais Flick a contré cette approche grâce aux appels d’un troisième joueur. Plutôt que de chercher une passe directe depuis le porteur du ballon, Barcelone utilisait Lopez comme relais pour lancer Raphinha dans sa course. En déjouant ainsi systématiquement le piège du hors-jeu, le Barça a plié le match en l’espace de douze minutes en seconde période.

Les ajustements en cours de match

Flick a pris les devants à la mi-temps en remplaçant Rodri par Marc Bernal pour apporter de la fraîcheur à la base du milieu de terrain. Barcelone a ainsi pu maintenir son pressing intense, qui avait commencé à faiblir en fin de première période. Les entrées de Gavi et de Frenkie de Jong plus tard dans le match ont renforcé l’axe, l’équipe passant à un 4-3-3 davantage axé sur la possession pour préserver son avance. En privant Villa du ballon, ces changements ont étouffé tout espoir de retour.

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Emery a réagi par un triple changement à la 62e minute, faisant entrer Leon Goretzka, Ibrahima Mbaye et Ross Barkley. L’objectif était d’apporter davantage de puissance physique et de mieux conserver le ballon au milieu. Mais deux minutes seulement après ces changements, Raphinha a inscrit son deuxième but pour porter le score à 3-0, rendant ce réajustement tactique sans effet. L’entrée tardive de Tammy Abraham à la place de Jackson constituait une dernière tentative pour jouer plus directement, mais elle n’a pas permis de trouver la faille face à un bloc barcelonais bien en place.

Conclusion

Getty Images

En définitive, la meilleure exécution des transitions par Barcelone a fait la différence. Si la structure défensive mise en place par Emery était organisée, elle n’a pas résisté aux exploits individuels de Yamal ni aux déplacements intelligents de Raphinha. Avec 65 % de possession, les joueurs à domicile ont pu dicter le rythme et attendre les failles inévitables de la ligne haute de Villa. Flick a remporté la bataille tactique en exploitant les espaces entre les défenseurs adverses : les 1,96 xG de son équipe se sont traduits par une victoire avec trois buts d’écart, qui lui permet de dépasser Villa au classement de la Ligue des champions.