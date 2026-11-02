Barcelone - Aston Villa : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

La puissance offensive catalane face aux spécialistes européens d’Unai Emery

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Barcelone reçoit Aston Villa au Spotify Camp Nou en Ligue des champions. Les deux clubs abordent avec des dynamiques contrastées une soirée européenne qui s’annonce captivante en Catalogne.

L’équipe de Hansi Flick traverse une période difficile avant cette rencontre. Barcelone a perdu deux de ses trois derniers matches, dont un revers 1-2 contre le Real Madrid en Liga et une défaite 4-2 à domicile face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Sa dynamique en championnat comme en Europe s’est essoufflée à un moment crucial de la saison.

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Villa arrive en bien meilleure forme. L’équipe d’Unai Emery a battu Manchester City 2-1 lors de son dernier match de Premier League et s’est montrée dominante en Europe, avec une victoire 6-0 contre Fenerbahce et un succès 3-1 face à Viking en Ligue des champions. Son seul faux pas récent est une défaite 3-0 contre Bournemouth, mardi, en Carabao Cup.

Au classement de la Ligue des champions, Barcelone occupe la huitième place et Villa la deuxième, ce qui souligne la qualité des performances de l’équipe d’Emery sur la scène continentale cette saison.

Lamine Yamal reste au cœur du potentiel offensif de Barcelone. L’adolescent a clairement fait savoir que ses ambitions dépassaient largement le football de club, et Flick comptera sur sa créativité pour déjouer une défense de Villa qui n’a encaissé que cinq buts lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Pour Villa, ce déplacement au Camp Nou représente une nouvelle occasion de prouver sa valeur face à l’élite européenne. Emery a bâti une équipe capable de s’imposer au plus haut niveau, et son bilan en Ligue des champions cette saison le confirme.

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