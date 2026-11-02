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Ligue des Champions
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Barcelone face à Aston Villa, avant-match de la Ligue des champions de l’UEFA : Les Blaugrana veulent contenir les ambitions de Villa dans un match à fort enjeu

FC Barcelone vs Aston Villa
Ligue des Champions
FC Barcelone
Aston Villa

Revigorés par une démonstration sans pitié face au Deportivo Alavés (6-1), qui leur a fait oublier la déception du Clásico, les Blaugrana de Hansi Flick accueillent un Aston Villa ambitieux, désireux de tourner la page de ses frustrations sur la scène nationale et de préserver son invincibilité sur la scène continentale.

Barcelone - Aston Villa : les détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Spotify Camp Nou

La puissance offensive catalane face aux spécialistes européens d’Unai Emery

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelone reçoit Aston Villa au Spotify Camp Nou en Ligue des champions. Les deux clubs abordent avec des dynamiques contrastées une soirée européenne qui s’annonce captivante en Catalogne.

L’équipe de Hansi Flick traverse une période difficile avant cette rencontre. Barcelone a perdu deux de ses trois derniers matches, dont un revers 1-2 contre le Real Madrid en Liga et une défaite 4-2 à domicile face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Sa dynamique en championnat comme en Europe s’est essoufflée à un moment crucial de la saison.

Aston Villa FC v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Villa arrive en bien meilleure forme. L’équipe d’Unai Emery a battu Manchester City 2-1 lors de son dernier match de Premier League et s’est montrée dominante en Europe, avec une victoire 6-0 contre Fenerbahce et un succès 3-1 face à Viking en Ligue des champions. Son seul faux pas récent est une défaite 3-0 contre Bournemouth, mardi, en Carabao Cup.

Au classement de la Ligue des champions, Barcelone occupe la huitième place et Villa la deuxième, ce qui souligne la qualité des performances de l’équipe d’Emery sur la scène continentale cette saison.

Lamine Yamal reste au cœur du potentiel offensif de Barcelone. L’adolescent a clairement fait savoir que ses ambitions dépassaient largement le football de club, et Flick comptera sur sa créativité pour déjouer une défense de Villa qui n’a encaissé que cinq buts lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Pour Villa, ce déplacement au Camp Nou représente une nouvelle occasion de prouver sa valeur face à l’élite européenne. Emery a bâti une équipe capable de s’imposer au plus haut niveau, et son bilan en Ligue des champions cette saison le confirme.

Actualités des équipes et effectifs

FC Barcelone vs Aston Villa Équipes probables

4-2-3-1
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Formation
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
3-4-2-1
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonM. BernalM. BernalD. OlmoD. OlmoL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfT. MingsT. MingsR. BarkleyR. BarkleyJ. GomesJ. GomesI. MbayeI. MbayeE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnAlysson EdwardAlysson EdwardN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
FC Barcelone

Onze de départ

Aston Villa

Entraineur

  • H. Flick
  • U. Emery

Forme récente

BAR

BAR - Forme

GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
But marqué (encaissé)
18/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
AVL

AVL - Forme

NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
D3-0
FUL
N1-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique des confrontations

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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