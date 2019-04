Barcelone, Eto'o dézingue de nouveau Pep Guardiola : "Tu me demanderas pardon"

L'attaquant camerounais est revenu sur la manière dont il a quitté le Barça en 2009 en attaquant de nouveau son ancien entraîneur, Pep Guardiola.

Pep Guardiola est l'un des entraîneurs les plus respectés et admirés de l'ère moderne, mais il a un détracteur de poids en la personne de Samuel Eto'o. L'ancien attaquant du ne s'en est jamais caché, il n'aime pas l'Espagnol dans sa façon de gérer un groupe. C'est d'ailleurs, l'ancien milieu de terrain qui a poussé le Camerounais vers la sortie en 2009 afin de récupérer Zlatan Ibrahimovic. Plus de dix ans après, Samuel Eto'o se souvient de cela comme si c'était hier et a de nouveau allumé Pep Guardiola au micro de beIN Sports.

"Pep Guardiola, il a vécu toute sa vie à Barcelone mais toutes les années où moi j’y étais, il n’a pas compris le groupe, la vie du groupe. J’ai dit à Guardiola: 'Tu t’excuseras auprès de moi, parce que c’est moi qui fais gagner Barcelone, ce n’est pas Messi. […] Lionel Messi viendra peut-être après, tu peux demander à Xavi, Iniesta ou d’autres, c’est mon époque aujourd’hui, c’est moi qui fais gagner le Barça et tu me demanderas pardon'", a révélé l'ancien attaquant des Blaugrana.

"Grâce à Guardiola, l'Inter a fait le meilleur transfert de l'histoire"

Samuel Eto'o considère que l'Inter peut remercier Pep Guardiola : "Mon avocat m'a dit que le club m'avait mis en vente sur le marché des transferts et que c'était à la demande de Guardiola. À ce jour, il est clair que ce mouvement et l'opportunité que m'avait donné Pep resteront dans l'histoire car ils m'ont permis de jouer un rôle encore plus important dans l'histoire du football lorsque je suis allé à l' . Cela a permis à l'Inter de faire le meilleur transfert de l'histoire du football".

En 2014, déjà invité par beIN Sports, Samuel Eto'o avait déjà dézingué son entraîneur au FC Barcelone : "Vous connaissez le business de la presse et des télévisions. Il a y a des enfants qui sont beaux et d’autres qui le sont moins. J’ai toujours été l’enfant le moins beau. C’était mon rôle mais j’avais un rôle très important dans le vestiaire, où je pouvais tout dire à n’importe qui en le regardant dans les yeux. (…) J’ai d’abord rappelé à Guardiola qu’il n’a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. C’est vrai. Je lui ai dit".

"Comme entraîneur, il n’avait rien démontré. Il est arrivé et il ne connaissait même pas l’histoire du vestiaire ! J’ai eu une discussion avec lui et une très belle offre pour aller jouer six mois en Ouzbékistan où ils me donnaient 26 millions de dollars. Dans son bureau, il me dit ça peut te faire du bien, vas-y. Je lui ai dit, celui qui va te faire gagner c’est Eto’o et tu viendras me demander pardon. Et je suis resté à ma place. (…) Il n’a jamais eu le courage de me dire les choses en face", avait conclu le Camerounais.