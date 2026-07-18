Le Real Madrid a finalisé le recrutement de Raúl Lima, jeune talent de 15 ans formé au Deportivo, une opération qui constitue un coup dur pour le FC Barcelone, également intéressé.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le Real Madrid s’acquittera d’une indemnité initiale qui augmentera progressivement au fur et à mesure que le joueur franchira les échelons de la cantera madrilène, dans le cadre d’un contrat de trois ans.

Lima, ailier gauche et international U16, est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football espagnol. Barcelone, ainsi que plusieurs clubs anglais et portugais, suivaient de près le joueur, mais le Real Madrid a été le plus prompt à déposer une offre officielle pour conclure l’affaire.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie du Real Madrid de recruter les meilleurs jeunes talents espagnols et européens afin de renforcer sa cantera et d’assurer un avenir prometteur à l’équipe première.

Le jeune joueur doit intégrer dans les prochains jours la cantera madrilène, où un programme de développement intensif l’attend afin de peaufiner ses compétences et de le préparer, à terme, à rejoindre l’équipe première.

Un coup dur pour le Barça, qui n’a pas réussi à rivaliser malgré un intérêt marqué et un suivi de près ces derniers mois.