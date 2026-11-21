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Barcelone et plusieurs clubs de Premier League suivent de près Holmes Junior Zamorano, défenseur central de Gérone âgé de 17 ans, après son éclosion rapide cette saison. L’international espagnol des moins de 17 ans, passé trois ans au centre de formation du Real Madrid, a attiré l’attention des recruteurs des grands clubs européens par son assurance et sa polyvalence.

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Les recruteurs suivent l’ancien jeune du Real Madrid

Selon ESPN, Barcelone et des clubs de l’élite anglaise se sont joints à des clubs de Bundesliga pour observer Zamorano à Gérone. Le défenseur d’origine colombienne a passé les années 2021 à 2024 au centre de formation du Real Madrid après son arrivée en provenance de l’Espanyol, avant de revenir en Catalogne. Malgré son âge, il a été titulaire lors de huit matches de championnat cette saison et a été convoqué avec l’Espagne pour la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar .

Deco évoque les projets de recrutement en défense

Hansi Flick cherche à renforcer sa défense depuis le départ d’Inigo Martinez. Les blessures d’Andreas Christensen, Jules Kounde et Eric Garcia l’ont contraint à faire jouer Frenkie de Jong en défense centrale. Après avoir également prêté Ronald Araujo à Liverpool sans recruter de remplaçant, Barcelone a besoin d’une solution immédiate cet hiver plutôt que d’un projet à long terme comme Zamorano.

Interrogé sur Catalunya Radio au sujet du recrutement d’un défenseur en janvier, le directeur sportif Deco a déclaré : « Tout est possible. Nous avons vu que Xavi Espart s’impose et nous offre une option supplémentaire. Il est vrai que les blessures ont compliqué les choses et, bien sûr, nous devons analyser la situation, nous asseoir avec l’entraîneur et décider. Pour agir en janvier, nous devons savoir très précisément ce que nous cherchons. »

Son profil rare de gaucher suscite l’intérêt

Selon l’article, Barcelone suit Zamorano « depuis un certain temps », car le club « estime qu’il a le potentiel pour franchir le cap vers le football de haut niveau à l’avenir ». Les recruteurs apprécient particulièrement le fait qu’il soit gaucher, une qualité rare sur le marché actuel, ainsi que son assurance chez les seniors et sa capacité à jouer au poste d’arrière gauche ou de milieu défensif.

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Il n’est pas le seul défenseur adolescent sur la liste du club catalan : Ruud Nijstad est lui aussi évoqué en vue d’un éventuel transfert cet été. Zamorano dispute actuellement la compétition au Qatar aux côtés de plusieurs espoirs de Barcelone, dont Ebrima Tunkara, ce qui offre aux recruteurs une nouvelle occasion de l’évaluer sur la scène internationale.

La Coupe du monde accroît la visibilité du jeune défenseur

De bonnes performances avec l’Espagne au Qatar ne feront que renforcer l’intérêt des recruteurs de Premier League et de Bundesliga avant les périodes de transferts de l’année prochaine. Si Barcelone doit d’abord décider s’il souhaite recruter un défenseur central expérimenté en janvier, l’arrivée d’un jeune défenseur cet été reste à l’ordre du jour. Pour Zamorano, continuer ensuite à être régulièrement titulaire en club sera déterminant pour la suite.