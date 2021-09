Barcelone : encore expulsé, Ronald Koeman charge la Liga

L'entraîneur du Barça a vu rouge, jeudi soir, contre Cadiz (0-0). Après le match, le Néerlandais, remonté, a pesté contre l'arbitrage en Espagne.

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a critiqué l'arbitre Carlos del Cerro Grande après avoir reçu un carton rouge lors du match nul 0-0 de son équipe contre Cadix. Jeudi soir, son Barça a prolongé sa récente série de trois matches sans victoire toutes compétitions confondues, après un match nul à l'Estadio Nuevo Mirandilla.

Frenkie de Jong a été expulsé au milieu de la deuxième mi-temps pour deux avertissements, et Ronald Koeman a fait de même dans le temps additionnel, ce qui a aggravé la situation des Blaugrana. L'entraîneur néerlandais a reçu un carton rouge dans les derniers instants du match après avoir protesté contre la décision de l'arbitre de donner un jaune à Sergio Busquets pour avoir donné un coup de pied au ballon. Les plaintes de Ronald Koeman lui ont offert un aller simple vers les tribunes. Sévère.

"Dans ce pays, on vous expulse pour rien"

L'entraîneur a exprimé sa frustration concernant la décision controversée de l'arbitre lors d'un entretien accordé à Barca TV après le coup de sifflet final. "Ils ne m'ont pas expulsé pour nervosité, ils m'ont expulsé pour avoir dit à l'arbitre qu'il y avait un deuxième ballon et qu'il fallait arrêter le match. Dans ce pays, on vous expulse pour rien ! J'ai demandé pourquoi et il a dit 'attitude, attitude'... on ferait mieux de laisser tomber", a ainsi commenté celui qui est vivement critiqué en Espagne...





La pression risque d'augmenter sur Ronald Koeman après un nouveau revers important en Liga qui laisse le Barca à sept points du leader, le Real Madrid, au classement, avec un match en moins. Les Blaugrana ont eu de nombreuses occasions de s'imposer face à Cadix, Memphis Depay étant le plus coupable en ne parvenant pas à convertir deux occasions à bout portant, mais ils ont également eu la chance de ne pas perdre car les hôtes ont dominé la fin de match grâce à leur avantage numérique.

Sergi Roberto, qui a joué 45 minutes après être entré en jeu à la mi-temps, était déçu du résultat final, mais il estime que le Barca a suffisamment de qualités dans ses rangs pour rebondir et se battre pour la couronne nationale. "Nous devons gagner la Liga. Ce n'est pas suffisant pour nous d'entrer dans le top 4, il faut se battre pour la Liga", a déclaré le joueur de 29 ans à Movistar après le match. "Je ne pense pas que les autres équipes aient un meilleur effectif", a-t-il ajouté, ambitieux.