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Barcelone a établi un record négatif historique en encaissant deux buts dans les 7 premières minutes de son match face à Villarreal, ce dimanche, pour le compte de la 13e journée de Liga. Un début de rencontre cauchemardesque pour le club catalan au Spotify Camp Nou.

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Villarreal a pris deux buts d'avance : Tajon Buchanan a ouvert le score à la 5e minute, avant que Tani Oluwaseyi ne double la mise à la 7e minute.

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Selon le compte espagnol spécialisé dans les statistiques « MisterChip », Barcelone n'avait plus été mené de deux buts après 7 minutes de jeu en Liga depuis le 21 décembre 1980, lorsqu'il avait encaissé un doublé de l'Athletic Bilbao aux 4e et 7e minutes, signé Manu Sarabia, père d'Eder Sarabia, l'actuel entraîneur de l'Espanyol.

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Ce match s'était soldé par une défaite de Barcelone 4-1, Sarabia complétant ensuite son triplé.

Mais ce qui s'est produit face à Villarreal constitue une première dans l'antre du club catalan : jamais, dans toute son histoire en Liga, il n'avait encaissé deux buts aussi rapidement à domicile.

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Le but d'Oluwaseyi, qui a porté le score à 2-0 après seulement 6 minutes et 10 secondes, est d'ailleurs le deuxième but le plus rapidement concédé par Barcelone à domicile dans l'histoire de la Liga.

Jusqu'ici, les précédents les plus rapides remontaient à 1932 face à Valence, quand Barcelone était mené de deux buts dès la 8e minute avant de renverser la situation et de s'imposer 3-2, et à 2025 face au Real Madrid, lorsqu'il avait encaissé le deuxième but à la 14e minute avant de retourner le match et de l'emporter 4-3.

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Le but de Buchanan revêt également une saveur particulière pour l'international canadien, qui n'avait marqué que deux fois en 29 matchs disputés à l'extérieur en Liga.

Et ces deux buts ont été inscrits précisément contre Barcelone : le premier lors de la victoire de Villarreal 3-2 à Montjuïc en 2025, le second lors du match de ce jour, sur une frappe du pied droit décochée de l'extérieur de la surface.

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Villarreal a inscrit 11 buts lors de ses 4 derniers déplacements dans l'antre du club catalan en Liga.

Seules 5 équipes avaient jusque-là marqué 11 buts ou plus lors de 4 déplacements consécutifs sur la pelouse de Barcelone dans l'histoire de la Liga.

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L'Athletic Bilbao occupe la première place avec 14 buts entre 1942 et 1946, devant le Real Madrid, auteur de 13 buts entre 1960 et 1964.

L'Atlético de Madrid a pour sa part inscrit 12 buts entre 1994 et 1996, soit le même total que celui atteint par Hércules entre 1941 et 1956.

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Villarreal a atteint la barre des 11 buts lors de ses quatre derniers déplacements sur la pelouse de Barcelone, entre 2024 et 2026, égalant ainsi le total du Deportivo La Corogne entre 2001 et 2003.

Barcelone abordait ce match contre Villarreal en tête de la Liga avec 33 points, devant le Real Madrid, deuxième, à la seule différence de buts. Les Madrilènes se sont imposés sur le tard hier samedi (2-1) face au Celta Vigo, au stade Santiago-Bernabéu.

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Mené d'un but, le Real Madrid a arraché la victoire grâce à Jude Bellingham et Carlos Espí.