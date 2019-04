Barcelone doit respecter Liverpool et Jürgen Klopp, un entraîneur "incroyable" selon Gaizka Mendieta

L'ancien milieu Blaugrana estime que les champions d'Espagne peuvent battre les Reds en demi-finale de Ligue des champions, mais cela sera difficile.

Le doit respecter Jürgen Klopp, "un entraîneur incroyable", et son équipe de en demi-finale de , prévient Gaizka Mendieta. Maintenant que le Barça a assuré la conservation de son titre en Liga, il peut désormais se focaliser sur ses ambitions européennes. La réalisation d'un incroyable triplé demeure même envisageable, puisque le champion d' s'est également adjugé une place en finale de (face à Valence, le 25 mai prochain).

Cependant, Liverpool se dresse comme le prochain obstacle à franchir sur le chemin du triomphe en Ligue des champions. Les Reds se déplacent au Camp Nou ce mercredi soir, pour la demi-finale aller, et Mendieta voit dans les prétendants au titre en un adversaire difficile à battre. L'ancien milieu de terrain international espagnol explique à Goal le défi posé par les finalistes de l'édition 2018 et par leur entraîneur de premier plan :

"Le Barça ne doit pas craindre Liverpool mais les respecter.

"À ce niveau de la compétition et au regard des performances de Liverpool en championnat, il faut reconnaître que le travail accompli par Klopp est incroyable.

"Je ne vois pas de favori, c'est du 50-50.

"Je ne pense pas qu'il y ait un avantage particulier à évoluer à domicile, compte tenu du style de jeu des deux équipes. Cela peut tourner en faveur de chacune des deux.

"Leur style de jeu est différent et chacune des deux équipes est en pleine forme, c'est génial pour cette opposition.

"Évidemment, j'espère que le Barça va passer et remporter une nouvelle Ligue des champions. Mais chacun sait à quel point cette compétition est difficile et impitoyable. Donc le plus important sera de ne commettre aucune erreur."

Alors qu'il souligne l'influence de Klopp à Anfield et la menace que constitue Liverpool pour les Catalans, Mendieta loue également le travail d'Ernesto Valverde du côté du Camp Nou. Un entraîneur qui a ajouté une deuxième d'affilée à son CV, qui a prolongé d'une saison à la tête du Barça et qui espère débuter son nouveau contrat avec à son crédit une campagne 2018-2019 remplie de trophées.

L'article continue ci-dessous

"La façon dont il a dirigé l'équipe, aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires, est extraordinaire", déclare Mendieta au sujet du technicien de 55 ans.

"Quand vous entraînez le Barça, seuls les titres permettent de juger de la qualité de votre saison.

"Ernesto en a déjà remporté un ; espérons que la Coupe d'Espagne et la Ligue des champions suivront."