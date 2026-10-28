Barcelone - Deportivo Alavés : les détails du match

LaLiga - Journée 11 31 oct. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Un Barça blessé face à la détermination basque, avec sa suprématie nationale en jeu

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Barcelone reçoit le Deportivo Alavés au Spotify Camp Nou en Liga, avec l’ambition de réagir immédiatement après sa première défaite de la saison sur la scène nationale.

L’équipe de Hansi Flick avait remporté neuf matches consécutifs en Liga avant qu’un doublé tardif de Kylian Mbappe n’offre au Real Madrid une victoire 2-1 sur cette même pelouse le week-end dernier. Cette défaite a réduit l’avance de Barcelone en tête du classement à trois points, l’Atlético de Madrid accentuant également la pression depuis la deuxième place.

Flick s’est montré franc après la défaite dans le Clasico, désignant le manque de fraîcheur comme la principale raison de l’échec de son équipe. L’entraîneur allemand a également indiqué que les blessures constituaient sa plus grande préoccupation avant cette rencontre, alors que ses options défensives sont limitées.

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Alavés se présente au Camp Nou à la septième place de la Liga, après avoir peiné à trouver de la régularité ces dernières semaines. L’équipe de Quique Sanchez Flores n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat et devra faire preuve d’une grande organisation pour obtenir quelque chose de cette rencontre.

Pour Barcelone, la priorité est simple : renouer avec la victoire devant son public et conserver sa place au sommet de la Liga.

Le duel à suivre : Lamine Yamal face à Youssef Enríquez Lekhedim

Un ailier explosif : Lamine Yamal reste le principal créateur offensif de Barcelone. Depuis le côté droit, ses passes en retrait incisives et ses dribbles en un contre un peuvent déstabiliser les défenses regroupées.

Un rempart sur le flanc basque : Le latéral gauche Youssef Enríquez Lekhedim, dont l’entrée en jeu a joué un rôle clé dans le renversement de la dynamique face à Málaga, se voit confier la mission défensive la plus difficile du championnat. Son sens du placement et sa capacité à intervenir au bon moment seront essentiels pour empêcher Yamal d’isoler les deux défenseurs centraux.

Analyse tactique et compositions probables

FC Barcelone (4-3-3) : Szczęsny ; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde ; Casadó, Pedri, Olmo ; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Deportivo Alavés (5-3-2) : Sivera ; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada ; Blanco, Ibáñez, Aleñá ; Boyé, Mañas.

Les clés du match : Barcelone part largement favori à domicile et entend repousser Alavés près de son but en créant des surnombres agressifs sur les côtés et en exerçant une pression territoriale constante. Les Babazorros chercheront à densifier l’axe, à résister aux longues phases de possession adverses et à frapper par des contre-attaques rapides et directes, grâce à Lucas Boyé et à Aitor Mañas, en grande forme.

Actualité des équipes et effectifs

Barcelone aborde cette rencontre sans Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo et Xavi Espart, tous blessés. Xavi Espart s’est blessé lors de la défaite dans le Clasico le week-end dernier, ce qui accentue la pression sur un secteur défensif déjà diminué. Flick a confirmé que Frenkie de Jong avait repris l’entraînement et était disponible, un renfort bienvenu au milieu de terrain. D’autres informations sur l’effectif seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Alavés sera privé de Facundo Garces et de Mikel Rodriguez, blessés, pour son déplacement à Barcelone. Sanchez Flores devra gérer son effectif avec précaution, et de nouvelles précisions sur les joueurs disponibles sont attendues avant le match.

Forme récente

Barcelone aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Real Madrid en Liga, mettant fin à une série de neuf victoires en championnat. Auparavant, le club avait perdu 4-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, après avoir battu le Real Betis 5-2 et Galatasaray 4-1 avant ces revers. Sur ces cinq matches, Barcelone a inscrit 14 buts et en a encaissé 10.

Alavés compte un match nul, une victoire et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 1-1 à domicile contre Malaga, après une défaite 2-1 face au Celta Vigo lors de sa sortie précédente. L’équipe n’a marqué que deux buts lors de ses trois derniers matches, signe d’une attaque irrégulière.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2026, lorsqu’Alavés s’était imposé 1-0 à domicile en Liga. Avant cela, Barcelone avait gagné 3-1 à domicile en novembre 2025. Sur leurs cinq derniers duels, Barcelone compte trois victoires contre deux pour Alavés, avec un total de 10 buts marqués et trois encaissés.