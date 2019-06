Barcelone, Coutinho incertain sur son avenir : "Nous ne savons pas ce qu'il va se passer"

Le milieu de terrain - en mission avec le Brésil à la Copa America - a été l'objet de spéculations selon lesquelles il pourrait quitter la Catalogne.

Partira, partira pas, le feuilleton Philippe Coutinho risque de faire couler beaucoup d'encre en Catalogne cet été. L'ancien meneur de jeu de a déçu cette saison sous le maillot du Barça et pourrait bel et bien être vendu cet été, même si pour le moment, Philippe Coutinho appartient toujours au club catalan. Qui plus est, actuellement à la Copa America avec le , le milieu de terrain ne sait visiblement pas de quoi son avenir sera fait.

"J'ai un contrat avec Barcelone, j'ai toujours voulu réussir dans ce club, mais maintenant je suis totalement concentré ici avec le Brésil et pour l'avenir avec le , nous ne savons pas ce qui va arriver. Beaucoup de choses qui sortent des médias ne sont tout simplement pas vraies, mais quant à mon avenir, nous ne savons pas ce qui va se passer, c'est la vérité", a révélé le meneur de jeu du FC Barcelone aux journalistes brésiliens.

Coutinho revanchard

"Honnêtement, ce n'était pas une bonne saison. Cela ne s'est pas produit comme je voulais, ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Mais j'espère que cela me servira d'exemple, de leçon pour que je ne reproduise plus cela, que je me concentre davantage pour pouvoir réussir. Ici, avec l'équipe nationale, il y a toujours la même responsabilité: montrer le bon engagement pour pouvoir jouer. Que ce soit une bonne ou une mauvaise saison, cela ne change rien: le désir de gagner est toujours le même, voire plus", a ajouté Philippe Coutinho.

L'international brésilien avait fait un appel du pied à la venue de Neymar au Barça quelques heures auparavant : "Jouer avec Neymar est incroyable, c'est une superstar. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est toujours une source de bonheur de parler de jouer avec lui. C'est un joueur d'une autre dimension et très important pour toutes les équipes dans lesquels il joue. Personne ne peut nier ses qualités et son immense talent, et nous le savons tous".

"À l'heure actuelle, nous ne savons pas ce qui va arriver, mais les gens disent beaucoup de choses. Il fait partie du groupe du Brésil et il a été avec le groupe, mais nous n'en avons pas parlé. Bien sûr que j'aimerais bien jouer avec lui. C'est un grand joueur. Ce n'est pas seulement moi, c'est tout le monde. Plus il y a de très bons joueurs côte à côte dans votre équipe, mieux c'est", avait avoué Philippe Coutinho dont l'avenir au Barça n'est pas totalement assuré.