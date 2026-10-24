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Revivez l’époustouflant Clásico de 2017, au cours duquel Lionel Messi a inscrit son 500e but pour le FC Barcelone dans les toutes dernières secondes. Une soirée au suspense intense, marquée par des nez en sang et une célébration devenue emblématique pour toute une génération.

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Il est des soirs, dans la capitale espagnole, où l’air semble chargé de bien plus que du parfum du jasmin et des cigares de luxe. Le 23 avril 2017 fut l’un de ces soirs. Le Santiago Bernabeu ressemblait à une forteresse blanche étincelante, vibrant de cette tension électrique que seul un Clasico décisif dans la course au titre peut susciter. Le Real Madrid se rapprochait de son premier titre de champion en cinq ans, tandis que Barcelone, géant blessé, tentait désespérément de rester dans le sillage de son éternel rival. La suite fut un opéra en trois actes, mêlant violence, virtuosité et, pour finir, un silence saisissant.

Un combat de sang et de génie

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Dès le coup d’envoi, l’intensité fut étouffante. La rivalité était alors à son apogée, et chaque tacle portait le poids d’un siècle de tensions politiques et sportives. Casemiro, l’homme des basses œuvres du Real, fit couler le premier sang à plus d’un titre en ouvrant le score à la 28e minute, après un tir de Sergio Ramos sur le poteau. Le Bernabeu rugit. Ce vacarme venu des tribunes vêtues de blanc semblait devoir engloutir Barcelone. Mais le club catalan comptait dans ses rangs un génie de petite taille qui paraissait se nourrir de cette hostilité. Même après avoir reçu un coup de coude involontaire de Marcelo, qui le laissa la bouche en sang, Lionel Messi refusa de rester en retrait.

L’égalisation de Messi, cinq minutes seulement après l’ouverture du score de Casemiro, fut un chef-d’œuvre de lecture des espaces. Il traversa le milieu madrilène tel un fantôme, reçut une passe d’Ivan Rakitic et effaça Dani Carvajal avant de placer le ballon au fond des filets. Une compresse glissée contre sa lèvre pour arrêter le saignement, Messi avait moins l’air d’un footballeur que d’un boxeur. Le match resta indécis, dans un échange de coups frénétique qui poussa Keylor Navas, le successeur d’Iker Casillas, et Marc-Andre ter Stegen, à l’autre bout du terrain, dans leurs derniers retranchements.

Un dénouement dramatique

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La seconde période bascula dans ce chaos magnifique qui caractérise cette affiche. Rakitic sembla donner la victoire aux visiteurs à la 73e minute, d’une puissante frappe du gauche à l’entrée de la surface. Peu après, la frustration madrilène déborda lorsque Ramos reçut un carton rouge direct pour un tacle les deux pieds en avant sur Messi. Réduit à dix et mené au score, le Real Madrid semblait battu. Mais le Bernabeu a le don de faire surgir des miracles quand tout paraît perdu. À la 85e minute, James Rodriguez, entré en jeu, surgit au premier poteau pour reprendre un centre de Marcelo et faire exploser de joie les supporters locaux.

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À 2-2, alors que la 92e minute commençait, les deux équipes semblaient promises au partage des points. Un nul aurait pratiquement offert le titre aux hommes de Zinedine Zidane. Mais Barcelone avait encore les ressources pour une dernière offensive désespérée. Sergi Roberto, héros de la récente « Remontada » contre le PSG, partit de son propre camp, ballon au pied, et franchit la ligne médiane tandis que les Madrilènes tentaient de se replier. Le ballon passa par Andre Gomes, puis par Jordi Alba, qui le remit en retrait avec une précision chirurgicale à l’entrée de la surface.

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Le maillot, le silence et le cinq-centième but

Il était là. Messi arrivait au bon moment, comme s’il était maître du temps. Il ne frappa pas de toutes ses forces : il guida le ballon d’un tir bas et enveloppé, qui termina sa course dans le petit filet avec une évidence presque poétique. Ce fut le dernier coup de pied du match. C’était son 500e but pour le FC Barcelone. Mais c’est sa célébration qui fit entrer cette rencontre dans la légende. Messi, d’ordinaire réservé, retira son maillot blaugrana et le brandit devant les supporters madridistas furieux, affirmant avec défi sa suprématie chez son plus grand rival.

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L’image de Messi, immobile, présentant son nom et son numéro à un Bernabeu médusé, devint la photo emblématique de la décennie. Les joueurs du Real Madrid s’effondrèrent sur la pelouse, incrédules. Leur avance dans la course au titre était soudain devenue précaire. Même si le Real finit par se ressaisir et remporter le championnat avec trois points d’avance, cette soirée appartint à l’homme à la lèvre ensanglantée et aux chaussures dorées. Elle rappela que, dans l’univers du Clasico, la logique passe après les caprices du génie.

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Pour ceux d’entre nous qui suivaient le match depuis la tribune de presse, ce fut un privilège d’en être témoins. Le Clasico suscite souvent des attentes démesurées, mais, ce soir d’avril, la réalité dépassa le mythe. Ce match avait tout : un carton rouge pour Ramos, un doublé de Messi et un scénario à faire pâlir Hollywood. Nous verrons peut-être des buts inscrits plus rapidement ou des scores plus élevés, mais il sera rare d’assister à un moment de spectacle aussi pur que cette nuit où le roi de Catalogne brandit son maillot vers le ciel madrilène.