Partager Suivez GOAL sur Google

Le premier Clasico de Jose Mourinho depuis le début de sa nouvelle ère au Real Madrid s’est soldé par une victoire 2-1 au Spotify Camp Nou. Grâce à un doublé de Kylian Mbappe, Barcelone a subi sa première défaite de la saison en Liga. Ce cinquième succès consécutif a hissé Madrid à la troisième place, à trois points de l’équipe de Hansi Flick et à un point de l’Atletico Madrid. Il reposait sur un plan clair : laisser le ballon à l’adversaire, résister à la pression et frapper en transition.

Publicité

Le contraste entre les deux approches était frappant. Barcelone a eu 62 % de possession, réussi 644 passes contre 385 pour le Real Madrid et tenté 17 tirs contre neuf. Pourtant, le Real Madrid s’est procuré les meilleures occasions, avec 1,98 but attendu (xG) contre 1,26, et a lancé cinq contre-attaques contre deux pour Barcelone.

Le dispositif tactique de Barcelone

Flick a aligné un 4-2-3-1 fondé sur de longues séquences de possession et une ligne défensive haute. Rodri et Pedri ont dirigé le jeu depuis le cœur du milieu de terrain, Fermin Lopez a débuté au poste de numéro 10 à la place de Dani Olmo, blessé, et Raphinha a occupé la pointe de l’attaque, avec Lamine Yamal et Anthony Gordon chargés d’étirer le jeu sur les ailes.

Ce plan a repoussé le Real Madrid dans sa moitié de terrain pendant de longues périodes, et Gordon, en particulier, a beaucoup sollicité Andriy Lunin depuis le côté gauche. Mais Barcelone en a payé le prix au milieu. Des passes imprécises de Pedri ont offert deux occasions de tir à Arda Guler en début de match, puis ont permis à Yan Diomande de partir seul juste avant la pause. Le Real Madrid s’est montré dangereux à chaque fois qu’il est parti en contre.

Barcelone a fini par égaliser sur coup de pied arrêté. À la 61e minute, un corner joué à deux a trouvé Pedri, dont la feinte et la passe masquée ont permis à Raphinha de tromper Lunin d’une frappe croisée, inscrivant ainsi son 13e but en championnat cette saison.

Publicité Publicité

Le dispositif tactique du Real Madrid

Sur le papier, Mourinho a lui aussi opté pour un 4-2-3-1, mais a demandé à son équipe de défendre dans un bloc médian à bas. Aurelien Tchouameni et Bernardo Silva formaient le double pivot, Federico Valverde évoluait au poste d’arrière droit pour aider à contenir Gordon, et Marc Cucurella était chargé de suivre Yamal de près sur l’autre aile.

Related Topics

Le plan de jeu devait composer avec deux absences majeures. Thibaut Courtois a déclaré forfait tardivement en raison d’une grippe, Vinicius Junior était suspendu et Diomande a débuté à gauche à sa place. Diomande s’est révélé l’atout offensif le plus dangereux du Real Madrid, tandis que Lunin, titulaire en remplacement de Courtois, a réalisé cinq arrêts pour préserver la solidité du bloc bas.

L’ouverture du score, contre le cours du jeu à la 41e minute, a résumé l’approche du Real Madrid. Bernardo a eu le temps de lancer Diomande sur la gauche, Barcelone n’a pas réussi à venir à deux sur lui, et Gerard Martin a dégagé son centre à ras de terre directement sur Mbappe, qui a envoyé le ballon au-delà de Joan Garcia. Ce but chanceux représentait 0,50 des xG du Real Madrid, mais il est né du type de transition que l’équipe avait recherché toute la soirée.

Publicité

La bataille tactique

Le duel individuel décisif s’est joué sur le côté droit de Barcelone, où Cucurella s’est employé à perturber le rythme de Yamal par un marquage serré et une série de fautes, sans recevoir de carton jaune avant le temps additionnel. Yamal a tout de même trouvé des espaces, mais il a manqué sa plus grosse occasion lorsqu’il a expédié le ballon à côté, alors qu’il n’avait plus que Lunin à battre, quelques instants après l’ouverture du score.

Au milieu, Barcelone a dominé par le volume de jeu, mais le Real Madrid a pris le dessus grâce aux ballons récupérés. Les renversements de jeu de Valverde vers la gauche ont aidé les visiteurs à sortir du pressing, tandis que les conduites de balle et les interventions de Bellingham ont à plusieurs reprises transformé la défense en attaque. Barcelone a contrôlé le tempo, sans parvenir à empêcher le Real Madrid de se projeter en nombre.

Publicité

Les ajustements en cours de match

Le premier changement a été contraint. L’arrière droit Xavi Espart est sorti en boitant à la 30e minute après une intervention de Tchouameni en début de match. L’entrée d’Alejandro Balde au poste d’arrière gauche a déplacé Joao Cancelo à droite, où il a passé le reste de la rencontre à contenir Diomande.

Le tournant est survenu après l’égalisation. À la 62e minute, Mourinho a remplacé Valverde, gêné par un coup reçu en première période, par Denzel Dumfries, un arrière droit de métier. Privé de la qualité de distribution de Valverde, le Real Madrid a perdu une solution pour sortir le ballon, et Barcelone a connu son meilleur temps fort. Lunin a repoussé à bout portant une tête de Martin, Yamal a enroulé une frappe à côté et Frenkie de Jong, entré à la place de Fermin à la 74e minute, a vu son tir contré.

Publicité

Flick a ensuite lancé Karim Adeyemi à la place de Gordon à la 85e minute, puis Gabriel Jesus à la place de Raphinha une minute plus tard, à la recherche du but de la victoire. Mais c’est le dernier coup tenté par Mourinho qui a décidé du match. Eduardo Camavinga, entré à la 80e minute à la place d’un Bernardo fatigué, n’a eu besoin que d’une occasion. À peine une minute après son entrée, Jesus a perdu le ballon. Le geste technique de Bellingham et la combinaison de Guler ont lancé Camavinga, qui a pénétré dans la surface, s’est défait de Pau Cubarsi et a servi Mbappe en retrait pour conclure dans un but déserté à la 87e minute.

Conclusion

La victoire du Real Madrid est celle de l’efficacité face au volume de jeu. Barcelone a eu le ballon, occupé le terrain et tiré davantage, mais son approche risquée a été sanctionnée par les transitions du Real Madrid, les arrêts de Lunin et la finition de Mbappe. Pour son premier Clasico depuis son retour sur le banc, le pragmatisme de Mourinho a fait la différence. Le match ne s’est pas joué sur la quantité de possession, mais sur la capacité à exploiter le ballon dans les secondes suivant sa récupération.



