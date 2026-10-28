Barcelone - Deportivo Alavés : les détails du match

LaLiga - Journée 11 31 oct. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Barcelone veut réagir, Alavés compte lui tenir tête

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Barcelone reçoit le Deportivo Alavés au Spotify Camp Nou en Liga, avec l’objectif de réagir immédiatement après sa première défaite de la saison en championnat.

L’équipe de Hansi Flick avait remporté neuf matches de Liga consécutifs avant qu’un doublé tardif de Kylian Mbappe ne donne la victoire au Real Madrid (2-1) sur cette même pelouse le week-end dernier. Cette défaite a réduit à trois points l’avance de Barcelone en tête du classement, tandis que l’Atlético de Madrid, deuxième, accentue également la pression.

Flick s’est montré franc après la défaite dans le Clasico, désignant le manque de fraîcheur comme la principale raison de la contre-performance de son équipe. L’entraîneur allemand a également indiqué que les blessures constituaient sa plus grande préoccupation avant cette rencontre, ses options en défense étant limitées.

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Alavés se présente au Camp Nou à la septième place de la Liga, après avoir peiné à trouver de la régularité ces dernières semaines. L’équipe de Quique Sanchez Flores n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat et devra faire preuve d’une grande organisation pour obtenir un résultat.

Pour Barcelone, la priorité est simple : renouer avec la victoire devant ses supporters et conserver sa place en tête de la Liga.

Le duel à suivre : Lamine Yamal face à Youssef Enríquez Lekhedim

Un ailier capable de faire la différence : Lamine Yamal reste le principal créateur offensif de Barcelone. Depuis le côté droit, il peut déstabiliser les défenses regroupées grâce à ses passes en retrait précises et à sa capacité à éliminer en un contre un.

Un défenseur à l’épreuve sur son flanc : Le latéral gauche Youssef Enríquez Lekhedim, qui a joué un rôle clé après son entrée en jeu dans le renversement de la dynamique face à Málaga, se voit confier la mission défensive la plus difficile du championnat. Son sens du placement et sa capacité à intervenir au bon moment seront essentiels pour empêcher Yamal de se retrouver seul face à la charnière centrale.

Actualité et effectifs des équipes

Barcelone aborde cette rencontre sans Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo et Xavi Espart, tous blessés. Xavi Espart s’est blessé lors de la défaite dans le Clasico le week-end dernier, ce qui réduit encore les options d’une défense déjà diminuée. Flick a confirmé que Frenkie de Jong avait repris l’entraînement et était disponible, une bonne nouvelle pour le milieu de terrain. D’autres informations sur les effectifs seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Alavés sera privé de Facundo Garces et de Mikel Rodriguez, blessés, pour son déplacement à Barcelone. Sanchez Flores devra gérer son effectif avec précaution, et d’autres précisions sur les joueurs disponibles sont attendues avant le match.

Forme du moment

Barcelone aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Real Madrid en Liga, mettant fin à une série de neuf victoires en championnat. Avant cela, le club s’était incliné 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mais avait battu le Real Betis 5-2 et Galatasaray 4-1 avant ces deux revers. Sur ces cinq matches, Barcelone a marqué 14 buts et en a encaissé 10.

Alavés compte un nul, une victoire et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa rencontre la plus récente s’est terminée sur un nul 1-1 à domicile contre Málaga, après une défaite 2-1 face au Celta Vigo lors de sa sortie précédente. Avec seulement deux buts inscrits sur ses trois derniers matches, son attaque manque de régularité.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2026, quand Alavés s’est imposé 1-0 à domicile en Liga. Avant cela, Barcelone avait gagné 3-1 à domicile en novembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Barcelone compte trois victoires contre deux pour Alavés, avec un total de 10 buts marqués et trois encaissés.