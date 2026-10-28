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Barcelone contre Deportivo Alavés en Liga : les Blaugrana veulent réaffirmer leur domination face à un adversaire accrocheur

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
LaLiga
FC Barcelone
Deportivo Alaves

Meurtri par une courte défaite à domicile (2-1) lors du Clásico, après une déception européenne, le FC Barcelone accueille en Catalogne une équipe d’Alavés accrocheuse, portée par une égalisation spectaculaire à la 89e minute face à Málaga.

Barcelone - Deportivo Alavés : les détails du match

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LaLiga - Journée 11
Spotify Camp Nou

Barcelone veut réagir, Alavés compte lui tenir tête

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelone reçoit le Deportivo Alavés au Spotify Camp Nou en Liga, avec l’objectif de réagir immédiatement après sa première défaite de la saison en championnat.

L’équipe de Hansi Flick avait remporté neuf matches de Liga consécutifs avant qu’un doublé tardif de Kylian Mbappe ne donne la victoire au Real Madrid (2-1) sur cette même pelouse le week-end dernier. Cette défaite a réduit à trois points l’avance de Barcelone en tête du classement, tandis que l’Atlético de Madrid, deuxième, accentue également la pression.

Flick s’est montré franc après la défaite dans le Clasico, désignant le manque de fraîcheur comme la principale raison de la contre-performance de son équipe. L’entraîneur allemand a également indiqué que les blessures constituaient sa plus grande préoccupation avant cette rencontre, ses options en défense étant limitées.

Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Alavés se présente au Camp Nou à la septième place de la Liga, après avoir peiné à trouver de la régularité ces dernières semaines. L’équipe de Quique Sanchez Flores n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat et devra faire preuve d’une grande organisation pour obtenir un résultat.

Pour Barcelone, la priorité est simple : renouer avec la victoire devant ses supporters et conserver sa place en tête de la Liga.

Le duel à suivre : Lamine Yamal face à Youssef Enríquez Lekhedim

Un ailier capable de faire la différence : Lamine Yamal reste le principal créateur offensif de Barcelone. Depuis le côté droit, il peut déstabiliser les défenses regroupées grâce à ses passes en retrait précises et à sa capacité à éliminer en un contre un.

Un défenseur à l’épreuve sur son flanc : Le latéral gauche Youssef Enríquez Lekhedim, qui a joué un rôle clé après son entrée en jeu dans le renversement de la dynamique face à Málaga, se voit confier la mission défensive la plus difficile du championnat. Son sens du placement et sa capacité à intervenir au bon moment seront essentiels pour empêcher Yamal de se retrouver seul face à la charnière centrale.

Actualité et effectifs des équipes

FC Barcelone vs Deportivo Alaves Équipes probables

Entraineur

  • H. Flick

Barcelone aborde cette rencontre sans Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo et Xavi Espart, tous blessés. Xavi Espart s’est blessé lors de la défaite dans le Clasico le week-end dernier, ce qui réduit encore les options d’une défense déjà diminuée. Flick a confirmé que Frenkie de Jong avait repris l’entraînement et était disponible, une bonne nouvelle pour le milieu de terrain. D’autres informations sur les effectifs seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Alavés sera privé de Facundo Garces et de Mikel Rodriguez, blessés, pour son déplacement à Barcelone. Sanchez Flores devra gérer son effectif avec précaution, et d’autres précisions sur les joueurs disponibles sont attendues avant le match.

Forme du moment

BAR

BAR - Forme

GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
But marqué (encaissé)
15/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ALA

ALA - Forme

VAL
D0-1
ATH
N0-0
ATM
D1-2
CEL
D2-1
MAL
N1-1
But marqué (encaissé)
3/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Barcelone aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Real Madrid en Liga, mettant fin à une série de neuf victoires en championnat. Avant cela, le club s’était incliné 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mais avait battu le Real Betis 5-2 et Galatasaray 4-1 avant ces deux revers. Sur ces cinq matches, Barcelone a marqué 14 buts et en a encaissé 10.

Alavés compte un nul, une victoire et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa rencontre la plus récente s’est terminée sur un nul 1-1 à domicile contre Málaga, après une défaite 2-1 face au Celta Vigo lors de sa sortie précédente. Avec seulement deux buts inscrits sur ses trois derniers matches, son attaque manque de régularité.

Historique des confrontations

Face à face

FC BarceloneNulDeportivo Alaves
4
0
1
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
0
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FDM
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
10Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2026, quand Alavés s’est imposé 1-0 à domicile en Liga. Avant cela, Barcelone avait gagné 3-1 à domicile en novembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Barcelone compte trois victoires contre deux pour Alavés, avec un total de 10 buts marqués et trois encaissés.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
109014011+2927
D
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
V
V
V
D
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
106221614+220
N
D
V
N
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
D
6
FC SévilleFC SévilleSEV
105231616017
V
D
N
D
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
N
D
D
N
D
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
D
N
N
N
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
N
V
N
V
N
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
V
N
D
V
V
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
D
N
D
N
D
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
D
V
D
N
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
D
N
D
D
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
D
V
N
N
D
15
ElcheElcheELC
102441417-310
V
N
N
V
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
D
N
N
V
D
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
D
N
D
V
D
18
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
102261214-28
D
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
10136717-106
D
N
N
D
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
N
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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