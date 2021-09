Barcelone : cette semaine à trois matchs qui pourrait décider de l'avenir de Koeman

La défaite en Ligue des champions contre le Bayern a révélé des failles familières, et les Catalans pourraient bien se retrouver à la traîne en Liga.

Le Bayern Munich a ouvert la défense du FC Barcelone en Ligue des champions, et de vieilles blessures avec. Mardi, les Bavarois se sont livrés à une véritable démonstration de football, pour laquelle le Barça a payé le prix fort, en tant que spectateurs plutôt que participants. Et comme toute bonne exposition, les Blaugrana sont partis en se posant des questions existentielles. Ils doivent décider, en tant que club, ce qu'ils veulent. Désormais, quelle voie doivent-ils suivre ?

S'ils continuent sur la voie actuelle, les Catalans risquent de vivre une saison morne et sans joie. Battre des équipes de l'acabit du Bayern semble impossible, la Ligue des Champions est donc hors d'atteinte. Leurs trois derniers matchs à domicile dans la compétition, contre la Juventus, le Paris Saint-Germain et le Bayern, les ont vus perdre sur un score cumulé de 10-1. Le club s'attendait à se battre pour la Liga au minimum, mais même cela a été remis en question par les performances chancelantes de Barcelone. Le Real Madrid et l'Atlético ont des équipes plus fortes, tandis que le FC Séville a plus de chances que jamais de bien figurer grâce à ses renforts de l'été. Pour ne rien arranger, le Barça doit se passer de Pedri, Jordi Alba, Ansu Fati, Sergio Aguero et Ousmane Dembele, ce qui appauvrit un collectif déjà peu performant.

Koeman - Laporta, relation compliquée

Et sur le plan tactique, les choses ne vont pas mieux. Le plan choisi par l'entraîneur Ronald Koeman contre le Bayern, son système en 3-5-2, était en réalité un 5-3-2. Un 8-2, au pire des moments, avec Memphis Depay et Luuk de Jong laissés à l'abandon en attaque. Le Barça n'avait aucun moyen de se connecter avec ses attaquants, tant l'écart entre le milieu et la première ligne était grand, tant la défense s'était enfoncée. Ronald Koeman a été engagé pour ses jours de gloire à Barcelone en tant que joueur, plutôt que pour ses réalisations en tant que manager, et cela se voit. Cela explique, voire justifie, la position de contrôle du président Joan Laporta. Le chef a, selon les rapports locaux, insisté pour que Koeman joue un système en 4-3-3, qu'il a utilisé en championnat jusqu'à présent, bien que les performances contre l'Atheltic Bilbao et Getafe aient été faibles.

Le fait d'être tenu en laisse par Laporta a mis Koeman en colère, et les deux hommes se sont chamaillés lors de diverses apparitions dans les médias, bien que tous deux aient affirmé que leur relation était toujours intacte et "fluide". La tension qui règne entre eux n'arrange pas les choses sur le terrain, avec la fracture entre le football 2009 que Laporta souhaite, à la manière de Pep Guardiola, et le pragmatisme et la peur hybride de Koeman. Les supporters le ressentent aussi, et des joueurs comme Sergi Roberto souffrent lorsque cette énergie négative est tournée dans leur direction. Le défenseur catalan, sur le point de signer un nouveau contrat réduit pour aider l'équipe, a fait face à des sifflets après avoir été remplacé contre le Bayern après avoir passé une soirée très laborieuse à jouer le rôle de rattrapage d'Alphonso Davies et Leroy Sane.

Grenade, Cadix et Levante : trois balles à éviter pour Koeman​

La blessure à la cuisse de Pedri pourrait donner au Catalan une chance de se racheter dans son rôle de milieu de terrain préféré, bien que l'adolescent Gavi ait montré suffisamment de combativité contre le Bayern pour que le public du Camp Nou scande son nom un soir où il n'y avait pas grand-chose d'autre à chanter. Les trois prochains matches, tous en l'espace d'une semaine, pourraient alors être déterminants pour l'avenir de Koeman et la nature de la saison du FC Barcelone. Les matches de championnat contre Grenade, Cadix et Levante : trois balles à éviter pour Koeman.

Selon certains médias espagnols, en cas de défaite lors l'un de ces matches, Koeman sera renvoyé. Un tel choix serait néanmoins surprenant car s'il devait être fait, il aurait dû l'être en été. Rien de ce que Barcelone a montré cette saison n'a été surprenant ou choquant, c'est toujours la même équipe avec les mêmes déficiences, mais cette fois sans Lionel Messi. Les obstacles au licenciement de Koeman étaient le coût et l'absence d'un remplaçant clair ; deux problèmes qui n'ont pas beaucoup changé.

Le licenciement de Koeman n'est pas discuté, selon des sources du club, mais tout le monde en parle, donc il est peu probable que cela soit vrai. À moins que Laporta ne prenne des mesures ou que l'on donne du temps et des opportunités aux jeunes - et pas seulement comme un coup de pub avec l'équipe menée de deux buts et complètement dépassée par le Bayern - cela pourrait finir par être une saison gâchée et stérile pour Barcelone. Une année fantôme, avant que le prochain chapitre ne commence.