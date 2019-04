Barcelone - Busquets : "Manchester United en 2011 ? La meilleure performance de l'ère Guardiola"

A deux jours du quart de finale aller de Ligue des champions, le milieu catalan revient notamment sur la finale de 2011 entre les deux équipes.

Le Barça se déplace ce mercredi (21h) sur la pelouse d'Old Trafford pour y défier en quart de finale aller de la . Une compétition dont Lionel Messi a fait l'objectif prioritaire des Blaugrana - tout proches du titre en - en début de saison. "Nous ne savions pas qu'il allait dire cela", rembobine Sergio Busquets pour le Daily Mail. "Tous les clubs veulent bien faire en Ligue des champions, non ? C'est le trophée le plus prestigieux qu'il y ait, et c'est encore plus important pour nous après ne pas l'avoir gagné pendant tant d'années [quatre, ndlr]."

"Il est unique. Nous ne sommes pas tellement surpris par tout cela", dit-il de son coéquipier argentin. "Il n'y a pas un seul but qu'il ait marqué sur le terrain que nous n'ayons pas vu à l'entraînement et il reproduit également des buts qu'il a marqués lors des saisons précédentes."

Comme celui inscrit en finale de Ligue des champions contre Manchester United en 2011 d'une frappe croisée du gauche, par exemple. Un match dont le champion du monde espagnol se souvient comme "la meilleure performance de l'ère Pep Guardiola. C'était l'apogée de tout ce que nous avons réalisé à ce moment-là. L'idée de comment nous voulions jouer et notre supériorité sur le terrains étaient claires. La reconnaissance de leur part ensuite - et on parle de grands joueurs et d'un coach contre Sir Alex Ferguson - est la plus belle que vous puissiez recevoir."

Une époque où il jouait avec Xavi et Iniesta au milieu de terrain, deux joueurs qui comme lui avaient grandi à la Masia. "Bien sûr [qu'ils me manquent]. Ce sont des joueurs que vous ne rencontrez qu'une fois dans une vie, et j'ai passé tellement d'années avec eux. Nous pouvions nous comprendre d'un seul regard."

Enfin, le milieu de terrain barcelonais est revenu sur l'état de forme actuel des Red Devils, qui vont mieux depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc. "Cela ne leur pose pas de problème de vous laisser le ballon parce qu'ils savent que parfois l'équipe d'en face est meilleure techniquement", analyse-t-il. "Mais comme nous l'avons vu contre le PSG, ils tirent profit de leurs contre-attaques et des coups de pieds arrêtés. Si vous faites la moindre erreur, ils capitalisent dessus."

En cas de qualification face aux joueurs de Solskjaer, une finale contre le de Pep Guardiola serait envisageable. Une perspective qui ne serait pas pour déplaire à Busquets : "Je signerais pour cela tout de suite".