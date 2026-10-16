Malgré la puissance offensive dont dispose le Barça sous la direction de Hansi Flick, le duel face au Real Betis s'accompagne d'une statistique qui interpelle pour le technicien allemand, l'histoire de leurs confrontations en Liga ayant révélé l'un des adversaires contre lesquels il a le plus de mal à s'imposer. Le match de demain, samedi, constitue donc un test d'un genre différent pour l'entraîneur du club catalan.

Selon le réseau de statistiques Opta, le Real Betis fait partie des équipes contre lesquelles Flick n'a pas réussi à imposer sa supériorité en Liga, son bilan face aux Andalous étant identique à celui enregistré contre trois autres adversaires. De son côté, Manuel Pellegrini, l'entraîneur du club andalou, aborde cette rencontre avec un bilan négatif notable face au Barça.

Flick a disputé 4 matches contre le Real Betis en Liga, pour deux victoires et deux matches nuls, sans connaître la défaite, soit un pourcentage de victoires de 50 % seulement. Il s'agit du plus faible taux de victoires du technicien allemand face à une équipe de Liga depuis sa prise de fonctions sur le banc blaugrana.

Ce ratio est identique à son bilan face à la Real Sociedad, Leganés et Las Palmas, d'après les données d'Opta.

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En revanche, Pellegrini affiche un bilan bien plus compliqué face au Barça, avec 21 défaites en 30 confrontations avec le club catalan en Liga, pour cinq victoires et quatre matches nuls.

Opta souligne que Pellegrini rejoint les entraîneurs les plus souvent battus par un même adversaire dans l'histoire de la compétition : José Luis Mendilibar a lui aussi perdu 21 matches face au Barça, tandis que Joaquín Caparrós a concédé le même nombre de défaites contre le Real Madrid.



