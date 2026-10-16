Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Real Betis Balompie - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Barcelone - Betis : Flick face à une statistique marquante et Pellegrini fort d'un lourd passé

H. Flick
M. Pellegrini
Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
Allemagne
Chili
Espagne

Les chiffres inquiètent les entraîneurs avant le choc de la Liga

Malgré la puissance offensive dont dispose le Barça sous la direction de Hansi Flick, le duel face au Real Betis s'accompagne d'une statistique qui interpelle pour le technicien allemand, l'histoire de leurs confrontations en Liga ayant révélé l'un des adversaires contre lesquels il a le plus de mal à s'imposer. Le match de demain, samedi, constitue donc un test d'un genre différent pour l'entraîneur du club catalan.

Selon le réseau de statistiques Opta, le Real Betis fait partie des équipes contre lesquelles Flick n'a pas réussi à imposer sa supériorité en Liga, son bilan face aux Andalous étant identique à celui enregistré contre trois autres adversaires. De son côté, Manuel Pellegrini, l'entraîneur du club andalou, aborde cette rencontre avec un bilan négatif notable face au Barça.

Flick a disputé 4 matches contre le Real Betis en Liga, pour deux victoires et deux matches nuls, sans connaître la défaite, soit un pourcentage de victoires de 50 % seulement. Il s'agit du plus faible taux de victoires du technicien allemand face à une équipe de Liga depuis sa prise de fonctions sur le banc blaugrana.

Ce ratio est identique à son bilan face à la Real Sociedad, Leganés et Las Palmas, d'après les données d'Opta.

Prochains matchs
BET

BET

LaLiga

17 oct. 2026

BAR

BAR

En revanche, Pellegrini affiche un bilan bien plus compliqué face au Barça, avec 21 défaites en 30 confrontations avec le club catalan en Liga, pour cinq victoires et quatre matches nuls.

Opta souligne que Pellegrini rejoint les entraîneurs les plus souvent battus par un même adversaire dans l'histoire de la compétition : José Luis Mendilibar a lui aussi perdu 21 matches face au Barça, tandis que Joaquín Caparrós a concédé le même nombre de défaites contre le Real Madrid.


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google