Barcelone - Bartomeu : "Valverde est l'entraîneur que nous voulons"

Le président du Barça a réitéré sa confiance dans son entraîneur Ernesto Valverde, malgré l'échec en demi-finale de Ligue des champions.

Nommé entraîneur du Barça en 2017, Ernesto Valverde est sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2020. Fragilisé par l'échec de son équipe à en demi-finales de (3-0, 0-4), le coach espagnol devrait toutefois poursuivre l'aventure sur le banc catalan la saison prochaine.

C'est en tout cas ce qu'a affirmé son président, Josep Maria Bartomeu ce jeudi. "La planification de la saison prochaine est commencée depuis un moment, a-t-il précisé. Il y a des joueurs qui ont déjà signé et nous en parlerons après la finale [de coupe du Roi]. [Ernesto] Valverde l'a dit l'autre jour, il a l'appui de son président. C'est l'entraîneur que nous voulons. Il s'agit d'un projet à moyen et long terme. Il a un contrat et nous sommes très contents de lui. Il s'agit maintenant que les joueurs récupèrent l'état d'esprit nécessaire."

Le président catalan s'est également projeté sur le dernier objectif de la saison de son équipe, qui disputera la finale de la coupe du Roi contre Valence, le 25 mai prochain au Benito Villamarin de Séville (21h). "L'objectif principal est la et ensuite nous voulons aussi la coupe et la Ligue des champions. Cela a été une saison magnifique, nous avons été champions plusieurs journées avant la fin.

"Maintenant il y a cette finale et nous sortons d'une déroute douloureuse. Il faut maintenant récupérer l'état d'esprit, l'envie de compétition ; il nous reste encore une semaine pour que l'équipe arrive préparée. Les regards sont désormais tournés vers cette finale, contre une équipe de Valence qui fait une bonne saison et j'espère que ce sera un match disputé. Je vois l'évolution de nos joueurs et des supporters, nous nous remettons de cette élimination [en Ligue des champions]."

Bartomeu n'a en revanche pas souhaité s'exprimer sur les arrivées à prévoir, alors qu'Antoine Griezmann est pressenti, après avoir annoncé son départ de l'Atlético Madrid.