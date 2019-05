Barcelone, Bartomeu laisse planer le doute sur l'avenir de Valverde

Après l'élimination en demi-finale de C1, le président du FC Barcelone n'a pas voulu se prononcer concernant l'avenir de son entraîneur.

Le risque de connaître des changements cet été. Champion d' , le Barça a encore échoué en . Les Catalans avaient pourtant tout pour aller en finale de la C1 mais ont sombré sur la pelouse d'Anfield contre . Une débâcle qui risque de coûter cher à certains acteurs. Si les joueurs sont concernés, l'entraîneur aussi est désormais sous la cible des critiques. Après la rencontre, au micro de Movistar Plus, Josep Bartomeu a laissé planer le doute sur l'avenir d'Ernesto Valverde.

"L’avenir de Valverde ? Je ne souhaite pas réagir à chaud, après cette élimination. Pour le moment, nous devons nous concentrer sur nos prochaines échéances, avec la finale de la . Ce seront des jours difficiles pour tout le monde. Il y aura un temps pour les réflexions et les explications. Des changements ? Oui, le Conseil va avoir une profonde réflexion au sujet de ce qu'il s'est passé ici", a indiqué Josep Maria Bartomeu.

Valverde dans le doute

Le président du Barça a bien évidemment confirmé que cette élimination était une déception et a présenté ses excuses au peuple Blaugrana : "C'est une vraie déception, je me sens mal pour les socios et tous les fans. Nous aurons le temps de réfléchir et d’expliquer ce qu'il s'est passé, mais il y a une finale de Coupe du Roi à jouer dans trois semaines. Il faut retrouver le moral, et présenter nos excuses à tous les fans du Barca".

Ernesto Valverde, lui-même, est dans le doute concernant son futur : "Comment cela affecte-t-il mon avenir? Je ne le sais pas, la vérité est que je n'ai pas eu le temps de penser à beaucoup de choses, mais que le coach doit assumer ses responsabilités. C'est notre première défaite en C1 cette saison et nous sommes éliminés. C'est comme ça, mais nous restons unis. Les joueurs doivent assumer la responsabilité de leurs défaites car ce sont eux qui sont sur le terrain".

Arrivé en 2017 à la tête du FC Barcelone, Ernesto Valverde est très critiqué par la presse espagnole ce mercredi. L'entraîneur espagnol avait déjà laissé planer le doute sur son futur il y a quelques semaines, conscient que la Ligue des champions conditionnerait son avenir à la tête des Blaugrana. Les prochaines semaines et la finale de Coupe du Roi seront déterminantes pour l'avenir d'Ernesto Valverde.