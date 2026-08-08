Barcelone attise une rivalité brûlante entre Al-Hilal et Al-Ahli : quel est le secret ?

Un nouveau bras de fer s'est engagé entre les cadors de la Roshn Saudi League durant le mercato estival en cours, après que Al Ahli et Al Hilal se sont lancés dans une course pour l'un des noms venus du championnat espagnol, dans un transfert qui pourrait connaître des développements décisifs au cours des prochains jours.

Selon le journaliste fiable Sacha Tavolieri, Al Ahli a pris contact avec le Barça pour se renseigner sur la possibilité de recruter l'Espagnol Marc Casadó, milieu de terrain du club catalan, qui suscite un intérêt manifeste de la part du club saoudien.

Al Ahli considère Casadó comme l'une de ses options privilégiées pour renforcer sa ligne défensive, le club estimant que le joueur est en mesure d'apporter le plus attendu, en plus de sa capacité à occuper plusieurs postes et à offrir à l'équipe une plus grande flexibilité tactique.

Al Hilal a été l'un des premiers clubs saoudiens à manifester son intérêt pour le joueur ces derniers temps, avant qu'Al Ahli n'entre à son tour dans les négociations, transformant ce dossier en une concurrence saoudienne directe entre les deux pôles de la Roshn Saudi League.

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Tavolieri a indiqué qu'Al Ahli cherche à convaincre le Barça d'accepter le transfert, tandis que le club saoudien estime qu'il peut parvenir à un accord avec Casadó sur les conditions personnelles, ce qui pourrait lui offrir un avantage important dans les négociations.









L'intérêt d'Al Ahli pour le joueur espagnol s'inscrit dans sa volonté de renforcer son effectif avec de jeunes éléments capables de progresser, d'autant que Casadó possède l'expérience d'avoir évolué avec le Barça, ce qui en fait une cible adaptée au projet du club pour la période à venir.

Le dernier mot dans ce dossier reste entre les mains du Barça, mais l'entrée d'Al Ahli dans les négociations, aux côtés de l'intérêt d'Al Hilal, pourrait déclencher une nouvelle course au sein de la Roshn Saudi League et faire de l'avenir de Casadó l'un des dossiers à suivre au cours des prochains jours.