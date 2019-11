Barcelone - Arturo Vidal pense à quitter le club dès cet hiver

Mécontent de son traitement et de son temps de jeu en Catalogne, le Chilien pense à écouter les offres lors du prochain Mercato hivernal.

Apparu à 13 reprises toutes compétitions confondues pour 4 buts marqués, Arturo Vidal n'est pas rassasié en Catalogne. Non satisfait de son temps de jeu sous les ordres d'Ernesto Valverde au , le Chilien s'impatiente. Et comme souvnent, il n'est pas du genre à le garder pour lui.

Dans un entretien accordé à la chaîne catalane TV3 ce vendredi, le milieu du FC Barcelone a en effet laissé entendre qu'il pourrait partir dès le prochain mercato hivernal si sa situation personnelle n'évoluait pas rapidement, réclamant plus de considération.

Arturo Vidal réclame plus de considération, sous peine de partir

"Si en décembre ou à la fin de la saison, je ne sens pas que je suis important ici, je devrais prendre une décision et trouver un autre horizon où je me sentirai important. J'aimerais bien rester ici pour toujours. Mais je dois être objectif et vivre au jour le jour", a déclaré l'ancien de la Turin. .

"Il y a toujours des offres, mais pour le moment je suis concentré sur Barcelone, sur le fait de travailler, d'aider mon équipe autant que possible", a ensuite assuré Arturo Vidal. Ne totalise que quatre titularisations depuis le début de la saison mais étant plutôt à son aise quand on fait appel à lui, l'athlétique milieu de terrain ne devrait pas avoir de mal à rebondir s'il venait à officialiser ses envies de départ, lui qui pourrait recevoir bon nombre de propositions cet hiver.