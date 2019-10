Barcelone - Arturo Vidal : "Dembélé a besoin de mûrir"

Le milieu de terrain du Barça a affirmé que Dembélé avait tout le talent nécessaire pour réussir en Catalogne, mais qu'il devait d'abord mûrir.

Coéquipier d'Ousmane Dembélé à Barcelone, Arturo Vidal a évoqué la situation du jeune champion du monde avec les Blaugrana dans un entretien au magazine L'Equipe. Le milieu de terrain chilien est convaincu qu'il a toutes les qualités pour devenir un joueur important dans un club qu'il a rejoint à l'été 2017.

"Ousmane est un footballeur avec un talent fou. Quand il arrivera à maturité, il sera un joueur important du Barça et de l'équipe de , a-t-il ainsi assuré. Mais, clairement, il a besoin de mûrir. D'écouter son corps, de mieux se préparer afin d'éviter les blessures. Si tu veux être le meilleur, tu dois te lever, manger et te coucher en pensant football. Je pense qu'Ousmane va se rendre compte à un moment donné qu'il doit faire plus."

L'ancien joueur du Bayern explique également essayer de guider son jeune partenaire grâce à son expérience. "Je lui parle beaucoup. C'est un gentil garçon. Il est le premier à vouloir être le meilleur. Il est arrivé à 20 ans au Barça (en 2017), sans grande expérience. Ousmane doit prendre conscience de ce qu'il veut vraiment dans la vie, savoir où il joue et avec qui il joue. Mais je crois voir une évolution. Il doit continuer comme cela."

"Griezmann a un vrai don pour marquer"

Comme il l'avait fait la semaine passée, Vidal a également tressé des louanges à Antoine Griezmann, arrivée cet été et qui tarde quelque peu à donner la pleine mesure de son talent dans sa nouvelle équipe. Pourtant, il en est persuadé : c'est "un grand footballeur, l'un des meilleurs du monde. Il prend vite les décisions, comprend tout et a un vrai don pour marquer. Quand les talents de Leo, Luis (Suarez), Dembélé et Griezmann vont fusionner, ça va faire mal."

"Il nous ressemble [aux Sud-Américains]. Il court tout le temps, revient pour défendre, il ne lâche rien. C'est une magnifique plus-value pour le Barça. Et il aime le maté, le reggaeton, un vrai Latino !"