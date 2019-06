C'est le rendez-vous habituel du début de saison pour les Blaugrana. Chaque année, ils accueillent au Camp Nou un nouvel adversaire dans le cadre du trophée Gamper, du nom du créateur du club catalan.

Cette saison, rendez-vous est pris avec le 4 août. Les deux équipes n'ont plus croisé le fer depuis la dernière apparition des Gunners en Ligue des Champions, lors de la saison 2016-2017. Le club londonien n'avait d'ailleurs jusqu'à présent jamais participé au trophée Gamper.

