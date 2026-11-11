Comment regarder Barcelone-Arsenal féminin avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 4 12 nov. 2026 - 12:45 Estadi Johan Cruyff

Barcelone reçoit Arsenal féminin à l'Estadi Johan Cruyff en Ligue des champions féminine de l'UEFA. Cette rencontre entre deux des meilleurs clubs d'Europe promet de mettre à l'épreuve les ambitions d'Arsenal sur la scène continentale.

Le Barcelone de Pere Romeu aborde ce match en pleine forme. Ses quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, en Liga F et en Ligue des champions féminine, témoignent du niveau auquel évolue l'équipe. Parmi ses récents résultats figurent un succès 5-1 contre Madrid Femenino et une victoire écrasante 8-0 face à HB Køge.

Arsenal aborde cette rencontre avec une dynamique positive. L'équipe de Renee Slegers a remporté trois de ses cinq derniers matches, dont une victoire 3-0 contre le SL Benfica en Ligue des champions et un succès 2-1 sur le terrain du Liverpool FC féminin en WSL le week-end dernier.

Au classement de la Ligue des champions féminine, Barcelone occupe la première place et Arsenal la cinquième. L'enjeu est donc clair pour les deux clubs, qui cherchent à préciser leur position dans la compétition.

Lors de leur dernière confrontation dans cette compétition, Arsenal s'était imposé 1-0 en mai 2025. Barcelone aura à cœur de réaffirmer sa supériorité à domicile.

Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre en direct cette rencontre de Ligue des champions féminine.

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