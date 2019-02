Barcelone annonce la prolongation de Jordi Alba jusqu'en 2024

Le latéral gauche de 29 ans disputera donc les cinq prochaines saisons sous le maillot Blaugrana, qu'il porte depuis juillet 2012.

Barcelone a annoncé ce jeudi avoir trouvé un accord avec Jordi Alba pour le renouvellement de son contrat avec les Blaugrana jusqu'au 30 juin 2024. Une prolongation qui était annoncée comme imminente il y a quelques jours déjà par le quotidien Catalan Sport.

Le précédent contrat du latéral gauche s'achevait en 2020, le Barça s'est donc assuré de conserver son joueur pendant encore au minimum cinq saisons supplémentaires. L'international espagnol aura alors 34 ans. Le club a également blindé son joueur, avec une clause libératoire estimée à 500 millions d'euros.

Les négociations autour de cette prolongation étaient devenues un sujet récurrent pour le président du club, Josep Maria Bartomeu, alors qu'elles traînaient en longueur ces derniers mois avant de parvenir à cet accord final. "Nous sommes déjà en train de travailler avec lui pour une longue prolongation de contrat. On pense à 5 ans. Il est né ici, il a grandi ici, il est parti puis il est revenu. Bien sûr que nous allons lui parler. Nous avons confiance en lui, car il effectue un très gros travail. Il est intelligent, connaît le style du Barça et gère les matches comme nous l'aimons", a récemment déclaré le dirigeant.

"Il est clair que mon rêve est de rester à Barcelone. Dans le football, on ne sait jamais, mais j'ai répété que mon intention est de rester ici. Je ne pense pas que je pourrais être plus heureux qu'ici", avait déclaré l'Espagnol à Marca le mois dernier, alors que les négociations étaient en cours.

Jordi Alba joue à Barcelone depuis l'été 2012, période à laquelle il est arrivé en Catalogne en provenance de Valence contre 18 millions d'euros. Il a depuis disputé 282 rencontres sous le maillot Blaugrana (pour un toal de 14 buts et 54 passes décisives), et remporté 4 fois la Liga, 4 fois la Coupe du Roi et 1 Ligue des champions en 2015. Il est également devenu l'un des partenaires de jeu favoris de Lionel Messi, à qui il a distribué 21 passes décisives depuis son arrivée.

Cette prolongation met fin aux différentes rumeurs qui ont pu circuler sur l'avenir de Jordi Alba ces derniers mois à propos de son avenir. Plusieurs clubs auraient en effet été intéressés par la venue de l'Espagnol, notamment la Juventus de Turin ou Manchester City. Début janvier, Tuttosport fasait même sa Une sur l'intérêt des Bianconeri.

Un intérêt principalement lié à la fin prochaine du contrat du joueur, et qui devrait donc prendre fin.