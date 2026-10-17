Le site espagnol "Defensa Central", considéré comme proche du Real Madrid, s'en est pris aux décisions arbitrales lors de la rencontre entre Barcelone et le Real Betis, estimant que l'annulation du but de Giovani Lo Celso pour une main involontaire de Cucho Hernández avait offert au club catalan un avantage supplémentaire dans la course à la Liga, après que le club andalou s'est vu refuser un but qui lui aurait permis d'égaliser 2-2 avant la fin de la première période.

Le site a souligné que l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea avait annulé le but de Lo Celso après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage ("VAR"), bien que la main sur laquelle s'appuyait la décision soit survenue bien avant que le joueur argentin n'envoie le ballon au fond des filets, ce qui a provoqué de larges protestations de la part des joueurs du Betis et de son staff technique.

"Defensa Central" a estimé que Barcelone avait bénéficié d'un soutien supplémentaire lors de cette rencontre de la neuvième journée, qu'il a décrite comme ne faisant pas exception à la polémique qui accompagne les compétitions de Liga, le site critiquant par ailleurs ce qu'il considère comme un recul du niveau du football espagnol, et relevant que la décision d'annuler le but avait privé le Betis d'une chance de revenir dans la partie à un moment décisif.

L'annulation du but de Lo Celso enflamme La Cartuja

Le site a expliqué que la rencontre avait été marquée par le spectacle et un rythme élevé dès son coup d'envoi, après que Lamine Yamal a ouvert le score pour Barcelone à la neuvième minute, avant que Valentín Gómez n'égalise pour le Betis d'une tête, profitant d'un corner que la défense catalane n'a pas réussi à dégager comme il le fallait.

Barcelone a de nouveau pris l'avantage grâce à un but de Rodri Hernández à la 40e minute, mais le Betis a cru égaliser avant la fin de la première période, lorsque Giovani Lo Celso a décoché une frappe directe qui a trouvé les filets du gardien Joan García.

La joie des locaux n'a toutefois pas duré longtemps, l'assistance vidéo étant intervenue pour revoir une main de Cucho Hernández lors de la construction de l'action, conduisant l'arbitre à annuler le but.

"Defensa Central" a relevé que l'incident était survenu après un contact appuyé entre Cucho Hernández et Pedri, estimant que la main était involontaire et évoquant la possibilité que le joueur de Barcelone ait commis une faute lors du duel qui l'a précédée.

La décision a soulevé des interrogations quant au moment de l'incident et à son lien direct avec le but, d'autant que la main s'est produite bien avant la frappe de Lo Celso.

Pellegrini explose de colère

La colère est montée dans les rangs du Real Betis après l'annulation du but, l'entraîneur Manuel Pellegrini protestant vivement contre la décision de l'arbitre, qui aurait privé son équipe du but égalisateur à un moment charnière de la rencontre. Le technicien chilien a reçu un carton jaune en raison de ses contestations.

Bernal expulsé après une altercation avec Lamine Yamal

"Defensa Central" a affirmé que le spectacle s'était poursuivi durant la seconde période, après que le Real Betis a inscrit un nouveau but par l'intermédiaire d'Abde Ezzalzouli à la 52e minute, réduisant l'écart après le troisième but de Barcelone.

Mais l'action qui a précédé le but du Betis a vu Fermín López chuter au sol après un contact, avant que les regards ne se tournent vers une altercation entre Lamine Yamal et Facundo Bernal.

L'incident a débuté par une poussée de l'ailier barcelonais sur le joueur uruguayen, qui a répliqué en saisissant la tête de Yamal. La situation a rapidement dégénéré et l'arbitre est intervenu en brandissant le carton rouge à l'encontre de Bernal.

Si Yamal n'a pas été expulsé, Bernal a quitté la pelouse avec un carton rouge après cet accrochage, un épisode qui a ajouté un nouveau chapitre à la polémique entourant la rencontre, que ce soit en raison de l'annulation du but de Lo Celso ou des décisions prises par l'arbitre durant le match.