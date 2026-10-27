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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Barcelone a identifié son prochain roc défensif ! Hansi Flick cible Tarik Muharemovic, joueur de Leeds United, tandis que le club catalan prépare une offensive pour l’été 2027 malgré l’intérêt de l’Inter, du Bayern et de Liverpool

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Le FC Barcelone a fait de Tarik Muharemovic, jeune talent de Leeds United, une priorité pour renforcer sa défense sur le long terme. L’international bosnien s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Angleterre, poussant le club catalan à le suivre de très près.

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Flick voit en Muharemovic un renfort pour stabiliser sa défense

Depuis l’arrivée de Hansi Flick à Barcelone, l’équipe évolue avec une ligne défensive haute et exerce un pressing incessant. Mais une série de blessures touchant des joueurs clés a mis en évidence le besoin de renforcer l’axe de la défense, en nombre comme en qualité. Si le jeune espoir de Stuttgart Finn Jeltsch a été évoqué dans de récents articles parus en Allemagne, le club catalan se tourne désormais vers la Premier League. Barcelone a fait de Muharemovic, joueur de Leeds United, une cible prioritaire pour consolider sa défense dans les années à venir. Du haut de ses 1,92 m, ce défenseur central gaucher possède la présence physique et les qualités techniques que Flick recherche pour son système de jeu.

Âgé de 23 ans, Muharemovic n’a rejoint Elland Road que l’été dernier, dans le cadre d’un transfert de 37 millions d’euros, mais son impact immédiat en Angleterre n’est pas passé inaperçu. Il s’est adapté sans difficulté aux exigences de la Premier League et a disputé les dix premiers matches de son club cette saison. En plus de sa solidité défensive, il a délivré deux passes décisives en championnat et marqué lors d’un match de Coupe de la Ligue anglaise riche en buts contre Chelsea. Ces prestations ont convaincu les dirigeants barcelonais de suivre de près sa progression, comme le rapporte Mundo Deportivo.

Les grands clubs européens se disputent la pépite bosnienne

Barcelone est loin d’être le seul club à suivre actuellement la progression de l’international bosnien. Sa cote a grimpé si vite que plusieurs autres grands clubs européens se préparent à une éventuelle bataille pour son transfert. L’Inter Milan semble avoir le plus d’avance dans ce dossier, après avoir déjà suivi le joueur lors de son passage réussi en Serie A avec Sassuolo.

Le club italien voyait en lui un possible remplaçant d’Alessandro Bastoni cet été et continue d’apprécier sa progression. Le Bayern Munich et Liverpool surveillent également la situation dans l’optique de renouveler leurs défenses.

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L’intérêt de Liverpool est particulièrement notable : le club prépare l’après-Virgil van Dijk, qui a désormais 35 ans et entame la dernière année de son contrat actuel. Il a clairement besoin d’un défenseur aguerri en Premier League, capable de diriger sa ligne arrière pendant la prochaine décennie.

Leeds fixe un prix très élevé pour 2027

Malgré l’intérêt croissant de Barcelone et de ses concurrents, Leeds United n’est pas dans l’obligation de vendre rapidement son joueur phare. Après avoir recruté le défenseur il y a seulement quelques mois, le club du Yorkshire est déterminé à en faire l’un des piliers de son projet à long terme. Leeds sait toutefois que sa valeur monte en flèche.

Selon certaines informations, son prix sur le marché pourrait bientôt dépasser 70 millions d’euros, soit près du double de la somme investie par Leeds lors du précédent mercato. Cette estimation reflète son statut de l’un des jeunes défenseurs les plus complets évoluant actuellement dans l’un des grands championnats européens.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

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