Barcelona-Osasuna (4-0) : encore porté par ses recrues, le Barça régale !

Depuis le début de l'année 2022, le FC Barcelone affiche enfin un visage ambitieux. Porté par ses recrues hivernales et par l'influence grandissante de son entraîneur Xavi, le club catalan retrouve des couleurs, si bien dans les résultats que dans le jeu proposé. Ce dimanche soir, Barcelone était opposé à Osasuna, une équipe aux portes du top 10 de la Liga.

Ferran Torres répond à ses détracteurs

Face à leurs supporters, les pensionnaires du Camp Nou n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du soir, se mettant hors de portée de celui-ci dès la première période. Parfois critiqué pour son manque d'adresse face au but, Ferran Torres, arrivé cet hiver en provenance de Manchester City, s'est offert un doublé en l'espace de sept minutes. Inspiré !

L'international espagnol a d'abord fait la différence sur pénalty (14e), avant de doubler la mise d'une frappe du droit à la suite d'une passe décisive signée Ousmane Dembélé (21e). Inspiré, ce même Ousmane Dembélé a trouvé Pierre-Emerick Aubameyang, lequel ne s'est pas fait prier pour inscrire, déjà, le 3e but de son équipe d'une frappe du pied droit (27e).

Le Barça gère son avantage



Au retour des vestiaires, les partenaires de Gérard Piqué se sont longtemps contenté de gérer leur avantage au tableau d'affichage, trois jours après avoir été tenus en échec par Galatasaray en Ligue Europa (0-0). Jusqu'à la 75e minute et le but marqué par Riqui Puig, entré en jeu deux minutes plus tôt en lieu et place de Pedri. Fort de ce nouveau succès, le FC Barcelone pointe désormais à la 3ème place de la Liga. Inespéré pour les Catalans !