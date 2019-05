Barça - Zenden : "Pas besoin d'essayer d'arrêter Messi, c'est impossible"

EXCLU GOAL - Dans un entretien à Goal, Boudewijn Zenden a évoqué le Barça, Messi ou encore Van Dijk avant le choc entre le Barça et Liverpool.

Ancien international néerlandais, passé notamment par le Barça, , ou encore l' , Boudjewin Zenden a livré une analysé incisive sur la confrontation entre le club catalan et Liverpool en demi-finales aller de la . Une équipe de Liverpool où évolue son compatriote Virgil Van Dijk, récemment désigné joueur de l'année PFA du championnat anglais.

Premier League - Virgil van Dijk désigné joueur de l'année PFA devant Raheem Sterling

"Van Dijk a déjà affronté Barcelone avec le Celtic, mais pour stopper Messi, il faut le faire en équipe. Mais le problème avec ce Barça c'est son jeu de passes vers l'avant qui rend les choses très difficiles pour la défense adverse. C'est grâce à ça que le Barça marque, grâce à un style contre lequel il est impossible de défendre. Mais Liverpool a son propre style qui est aussi très offensif. Je ne vois aucun 0-0 sur les deux matches personnellement", explique ainsi Zenden, observateur privilégié et légitime du choc en tant qu'ancien joueur des deux clubs.

"Comment stopper Messi ? Cela ne sert à rien d'en parler..."

Zenden a surtout observé Messi cette saison, un joueur qui sera "impossible" à stopper pour la défense des Reds selon l'ancien marseillais : "Je pense qu'il est impossible de l'arrêter avec un seul joueur. Cela ne fait absoument aucun sens. Surtout qu'il change souvent de position selon les matches On a encore pu le voir contre . Cela ne sert à rien de parler de la manière de l'arrêter, car c'est impossible".

Ligue des Champions - Comment l’Ajax a formé les stars de Tottenham : Eriksen, Alderweireld et compagnie

L'article continue ci-dessous

Messi sera l'arme la plus létale d'un Barça qui ambitionne de glaner un légendaire triplé en cette fin de saison après avoir fait l'acquisition d'un nouveau trophée de : "Il faut remporter des titres à chaque saison dans ce club. C'était aussi le cas à mon époque. Et le Barça veut toujours le ballon et dominer l'adversaire de manière concrète. Les fans du club n'acceptent pas n'importe quel style de jeu. Un favori entre le Barça et Liverpool ? Ca va se jouer sur des détails. Tout peut se passer".

Passé également par Liverpool, Zenden n'a "que de bons souvenirs" du club du Merseyside : "Dans leur histoire, il y a énormément de succès, mais aussi beaucoup de souffrance. Cela a contribué à fédérer les supporters et on peut le ressentir lors des soirées de Ligue des champions".

Zenden a aussi été convié à s'exprimer sur le football nénerlandais et sa nouvelle vitrine : l' Amsterdam. Une période annonciatrice d'un nouvel âge d'or pour le foot batave ? "On peut comparer cela à des vagues. Des cycles qui se succèdent avec des joueurs plus ou moins talentueux à chaque cycle. Nous avons aujourd'hui une nouvelle génération avec des joueurs qui évoluent dans des équipes comme Liverpool ou encore l'Ajax et ce qu'ils ont pu accomplir en C1. Mais nous ne devons pas nous prendre pour les meilleurs pour autant."