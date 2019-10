Barça - Victor Valdes, entraîneur de la Juvenil A, temporairement suspendu !

Le FC Barcelone rencontrera l'entraîneur de la Juvenil A en début de semaine prochaine. Le licenciement semble plus que probable…

Victor Valdes, à la tête de l’équipe Juvenil A du depuis le début de saison, terminera-t-il son aventure en Catalogne sur une défaite ? Cela semble plus que probable car depuis la correction reçue à domicile en par l’ (0-3) la semaine passée, l’ancien gardien se retrouve dans l’oeil du cyclone.

Et par cyclone, nous entendons bien évidemment la direction du FC Barcelone, où plusieurs voix se sont élevées pour protester contre l’attitude et les schémas tactiques de Valdes. Comme nous vous l’expliquions ce vendredi, celui qui a terminé sa carrière à Middlesbrough aurait eu une discussion plus que musclée avec Patrick Kluivert, directeur de La Masia, après la défaite en Youth League.

Les médias espagnols pessimistes pour Valdes

Un échange vif qui aurait débouché sur une réunion qui "ne s’est pas très bien terminée", assurait le quotidien catalan Sport ce vendredi. Et nos confrères ont vu juste, puisque le Barça a annoncé ce samedi la suspension temporaire de Valdes, qui n’a pas fait le déplacement à Tarragona avec son équipe dans le cadre du championnat espagnol U19.

[ÚLTIMA HORA] Victor Valdés no viatjarà demà a Tarragona. La Secretaria Tècnica del futbol formatiu del Club es reunirà amb ell la propera setmana per analitzar la seva continuïtat al càrrec



https://t.co/dFD7ZrqZLw#FCBMasia — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) October 4, 2019

Dans un communiqué on ne peut plus bref, la direction du club catalan a indiqué qu’elle rencontrerait Valdes en début de semaine prochaine afin de prendre une décision sur la suite de leur collaboration commune. Vous l’aurez compris, l’ancien international espagnol n’a jamais été aussi proche de la sortie, d'autant plus que ses joueurs ont arraché la victoire à Tarragona (2-1) sans lui. En , nos confrères demeurent très pessimistes sur le sort qui lui sera réservé.