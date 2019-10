Barça, Valverde traumatisé par le Slavia Prague : "Ils étaient comme des loups"

Ernesto Valverde, le coach du Barça, est revenu sur le succès laborieux du club catalan à Plague, face au Slavia mercredi soir en C1.

« Il y a eu des phases dans lesquelles nous avons dominé, en première mi-temps, nous avons bien attaqué. Nous avons vu que lorsque nous perdions la balle ils attaquaient et portaient le danger. Nous avons eu l’occasion de marquer plus de buts, mais ils ont tout fait pour nous presser", a analysé le coach du Barça en conférence de presse dans des propos relayés par AS.

Valverde a évoqué le rythme intense de cette partie face à un adversaire pourtant supposé plus modeste, mais qui a su montrer les crocs :

«Il faut savoir gérer ces matches. Il nous manquait de la tranquillité d’esprit dans la moitié adverse. Nous avons eu plus d'occasions qu'eux, mais ils auraient pu nous faire mal. Ils étaient comme des loups."

Le coach du Barça a aussi rendu un hommage laconique à l'excellent Ter Stegen : "Il a été un important pour nous." Leo Messi en est lui à 15 saisons consécutives en marquant à chaque fois en et pour Valverde, c'est très fort : "C'est le joueur qui peut changer le déroulement de n'importe quel match."