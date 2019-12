Barça, Valverde revient sur les rumeurs de départ à la retraite de Messi

L'entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, est revenu sur les spéculations selon lesquelles Lionel Messi pourrait être prêt à prendre sa retraite



Après avoir glané un sixième Ballon d’Or personnel plus tôt cette semaine, Messi a déclaré que son temps au plus haut niveau pourrait toucher à sa fin, mais Ernesto Valverde s'est empressé de remettre les propos de l'Argentin dans leur contexte.

Le joueur de 32 ans continue de briller au plus haut niveau, mais a souffert au début de la saison de quelques blessures. Néanmoins, il a marqué neuf fois en neuf matches de Primera Division et a réussi 11 buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues.Valverde ne le voit donc pas s'arrêter de si tôt.

"C'est quelque chose de naturel, il a 32 ans", a déclaré l'entraîneur en conférence de presse avant le choc du week-end contre Majorque. "Je ne pense pas qu'il va prendre sa retraite demain ou dans trois jours, mais quand vous aurez passé 30 ans, vous voyez que la fin est plus proche. »

On lui a également demandé ce que c'était que d'entraîner un si grand talent. "C'est quelque chose que vous apprécierez au fil du temps. Dans de nombreuses années, je pourrai regarder en arrière et dire que j'ai entraîné Messi. "